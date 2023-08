LandArt am Radweg in Göpfritz

Kunst und Kultur haben unterschiedliche Ausdrucksformen und gestalterische Mittel. Kunst braucht eine Bühne, was aber nicht automatisch bedeutet, dass in einer Galerie ausgestellt werden muss. Im Gegenteil: Exponate von privaten „Historikern“ aus Nachlässen werden von der Topothek und dem Archiv für jeden zugänglich gemacht.

Und was gäbe es demnach für eine bessere Ausstellungsfläche als den öffentlichen Raum – den gut frequentierten Radweg Thayarunde bei der Alten Bahnstation Kirchberg-Schönfeld. Hier wurden Skulpturen am Rastplatz bei der Alten Baumallee geschaffen, die entdeckt werden wollen. Im Rasthäuschen wird auf die Bedeutung des Waldes, der Landwirtschaft und mit touristischen Informationen auf unsere schöne Heimat hingewiesen.

Randorte im Fokus der Region

Wenn das Motto des „Waldviertel-Festivals 2023“ sich mit Randerscheinungen und Leben am Rand befasst, heißt dies auch, dass Ränder sich verändern und somit Randorte in den Fokus der Region rücken. Alte Wandkarten zeigen das ehemalige Grenzland und weisen gedanklich darauf hin: „Im Herzen des Waldviertels – Im Herzen Europas“, liegt die Gemeinde Göpfritz an der Drei-Bezirksgrenze Zwettl-Waidhofen-Horn.

Mit Exponaten aus der Lebens- und Arbeitswelt der Bauern und des Handwerks in fünf Skulpturen soll an die alte bäuerliche Welt des Waldviertels erinnert werden. Radler und Wanderer am Seebsbach- und Thayatalradweg begegnen diesem „Leben und Schaffen auf dem Lande“ bei der Einmündung des Seebsbach-Radweges in den Thayatal-Radweg.

Bürgermeisterin Silvia Riedl Weixlbraun freut sich über die neu errichtete Fahrradstraße von Schönfeld/Wild durch die Alte Baumallee zum Rastplatz für Radler und Wanderer. „Es gibt hier in Niederösterreich noch eine überwiegend intakte wunderbare Natur, viel Platz für Aktivitäten aller Art am Radweg von Göpfritz nach Raabs/Thaya idyllisch gelegen am malerischen Bergteich eingebettet zwischen der Wild und den Siegharts-Bergen“.