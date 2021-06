Zur Eröffnung der Sonderausstellung anlässlich „50 Jahre Großgemeinde Zwettl“ luden Bürgermeister Franz Mold und Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller am 29. Mai in den Sparkassensaal. Als Ehrengast wurde der frühere Bürgermeister der ehemaligen Gemeinde Rudmanns, Anton Kirchner, begrüßt. Er war nach der Gemeindezusammenlegung im Gemeinderat der Stadtgemeinde Zwettl vertreten. In der Ausstellung ist er in einem Tonmitschnitt eines Interviews über die Zusammenlegungen zu hören.

Bezirkshauptmann Michael Widermann erinnerte, dass die Gemeindezusammenlegungen vor 50 Jahren nicht nur auf Gegenliebe gestoßen waren: "Es gab viele Bedenken. Die Frau eines Bürgermeisters rief damals meinen Vater, der an den Planungen beteiligt war an und fragte, ob sie die Zustimmung ihres Mannes widerrufen kann." Federführend beteiligt war etwa der gebürtige Schweigginger und ehemalige Landtagsabgeordnete Franz Romeder. Widermann erwähnte, dass auch heute kleinere Gemeinden, die keinen Juristen als Stadtamtsdirektor haben, bei rechtlichen Fragen immer wieder an ihre Grenzen stoßen. Gemeindeübergreifendes Arbeiten in Verbänden sei deshalb auch heute noch wichtig.

Mold: "Weichenstellung historischer Dimension"

Die Ausstellung im Alten Rathaus setzten Friedel Moll und Stadtarchivarin Elisabeth Moll um. Elisabeth Moll schilderte den schwierigen Weg der Zusammenlegungen: "Über 100 Sitzungen und Beschlüsse waren nötig." In der Sonderausstellung zeugt eine interaktive, viereinhalb Meter lange Stoffrolle mit der Chronik der Zusammenlegungen vom langwierigen Prozess. Dass die Entscheidung damals eine richtige war, betonte Bürgermeister Franz Mold: So erreichte Zwettl mit der Zusammenlegung die wichtige Marke von über 10.000 Einwohnern und damit einen größeren Anteil an den Ertragsanteilen, die nach Bevölkerungsschlüssel an die Gemeinden ausgeschüttet werden: "Es war eine Weichenstellung historischer Dimension", sagte Mold.

Das Ehepaar Ignaz und Ludmilla Hofbauer gestalteten für die Ausstellung eine "Amtsstube": Früher arbeiteten viele Bürgermeister in ihrer Wohnküche, Akten wurden zum Teil im Schlafzimmer aufbewahrt.

„Die Ausstellung ‚50 Jahre Großgemeinde‘ spannt den Bogen von den Anfängen bis zur Zusammenlegung. Es galt die Herausforderung, das Stadt-Land-Denken, zu überwinden. Unsere Gemeinde hat sich erfreulicherweise bis heute ihre dezentrale Struktur bewahrt: In allen Katastralgemeinden gibt es Ortsvorsteher. Wir haben neun Kindergärten und neun Volksschulen, 120 Vereine, 26 Feuerwehren – und tausende Bürger sind in den Vereinen ehrenamtlich und unentgeltlich tätig", zählte Bürgermeister Mold während der Eröffnung auf.

Anschließend wurden die Gewinne des Gewinnspiels über die Erforschung der Zwettler Stadtgeschichte „(Fast) 5 Jahrhunderte – 5 Fragen – 5 Gewinne“ verlost. Die Preisträger waren Dieter Koller, Johann Berger, Christian Boden, Kerstin Kolm und Roswitha Kropfreiter.

Öffnungszeiten der Ausstellung:

Freitag, von 14 bis 17 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag, von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.