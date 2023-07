Kunstwerke auf der Fürstwiese in Zwettl

Für die Ausstellung „Back in town“ lud die Stadtgemeinde Zwettl auf die Fürstwiese ein: Die Besucher konnten sowohl im Freien, als auch in der Schmiede Fürst Werke von Jürgen Engelmayr (Lampen, Skulpturen, Bilder) und Alexis Schobert (Malerei) bewundern. Künstlerin Doris Hauser eröffnete die Ausstellung und begrüßte die Gäste. Sie meinte über die Kunstwerke: „Für den Betrachter öffnen sich Türen in das Innere des Künstlers. Hauser bedankte sich bei Fritz Fürst, dass dieser seien Räumlichkeiten zur Verfügung stellte, und bei der Stadtgemeinde Zwettl für die Unterstützung. Hauser schloss mit einem Zitat von Oscar Wilde: „Ein großer Künstler sieht die Dinge niemals so, wie sie sind. Wenn er sie so sähe, wäre er kein Künstler mehr.“

Fotodokumentation der Künstler-Ausstellung online zu sehen

Vizebürgermeister Andrea Wiesmüller erklärte in ihrer Begrüßung, dass sie die Künstler seit der Jugendzeit kenne: „Ich habe gestaunt, was aus ihnen geworden ist“, freute sie sich. Die Werke sind unter Stadtgemeinde Zwettl - Niederösterreich - Startseite - News zu sehen.