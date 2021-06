Die Sonderausstellung des Museums-Lokalbahnvereins ist gleichzeitig der Startschuss für die Hauptausbesserung der Lok 93.1434. Die Dampflokreihe 93 war das Zugpferd der Lokalbahnen. Die Bilderausstellung wird im Warteraum des Bahnhofgebäudes präsentiert. Es werden Modelle von Lokomotiven von unterschiedlichen Zügen, wie sie jahrzehntelang auf der Zwettler Lokalbahn anzutreffen waren, gezeigt. Es gibt auch zusätzlich noch einige Originalteile von einer Lok.

Diese Museumssaison begann mit 29. Mai und endet mit 19. Dezember. Der Lokalbahn Verein wir auch wieder jeden Samstag bei Schönwetter ab 13.30 Uhr einen Museumskaffee anbieten. Es wurden auch 200 Bücher für eine Bibliothek erworben und zusätzlich gibt es einen Bücherflohmarkt. Für die Kinder gab es einen Brückenbauwettbewerb, die Preisverleihung wurde von Obmann Wasinger durchgeführt. Der 1.Preis ging an Jakob Ramssl aus der Waldrandsiedlung, der 2. Preis an Michi Fitz aus Stockerau und der 3. Preis an Moritz und Jakob Thaler aus Zwettl.

Renoviert ihren 100er feiern

Der Lokalbahn Verein Zwettl nimmt sich vor, die Lok 93.1434 bis 1928 betriebsfähig zu machen, damit sie renoviert ihren 100er feiern kann. Die Arbeiten beginnen mit dem Herausschneiden der Rohre im Kessel. Anschließend wird vom Kesselinspektor eine Besichtigung vorgenommen und eine Begutachtung ausgestellt. Erst dann können die Gesamtkosten festgestellt werden. Die Rückholaktion dieser Lok war für den Verein deshalb so interessant, weil diese von Schwarzenau nach Zwettl, weiter nach Martinsberg und retour viele Jahre unterwegs war.

Das Museum kann jeden Samstag von 9 bis 12.30 und von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden, zusätzlich jeweils einen Tag vor und am Tag einer Sonderfahrt. Weitere Besichtigungstermine können mit Karl Wasinger (0676 7354461) oder Thomas Wasinger (0664 88378967) vereinbart werden.