Bilder eines Friedensbotschafters in der Zwettler Sparkasse

Zeit seines Lebens hat Professor Ernst Degasperi mit seiner Kunst und seinem Schaffen den Frieden und das Miteinander in den Vordergrund gestellt. Nun sind drei seiner Bilderzyklen im Rahmen der Ausstellung „Wir Kinder Abrahams“ in der Zwettler Sparkasse zu sehen.

„Mit dieser Ausstellung kann sicherlich ein Beitrag geleistet werden, um uns bewusst zu machen, dass gemeinsam die Probleme und Herausforderungen besser gelöst werden können“, betonte Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller, die bei der Vernissage die Eröffnung vornahm. Sparkassendirektor Johannes Scheidl konnte als Hausherr viele Gäste, darunter Friederike Wieseneder als Organisatorin der Ausstellung oder Tochter Klara Degasperi sowie mehrere Fachleute vom Freundeskreis, von der Diözese St. Pölten und von der Universität Wien begrüßen.

Degasperi wurde 1927 in Meran in Südtirol geboren und ist 2011 verstorben. Neben zahlreichen Auszeichnungen war er auch Ehrenbürger der Universität Wien. Zwischen 1963 und 2009 hat er 29 Zyklen mit mehr als 527 Bilder in verschiedensten Techniken geschaffen und in Europa, den USA, in Asien und Südafrika wurden mehr als 200 Ausstellungen organisiert.

Die drei in Zwettl gezeigten Bilderzyklen widmen sich einem der wichtigsten Ziele im Schaffen des Künstlers, nämlich dem Frieden zu dienen und die Menschen durch das Wort Gottes zu einen. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage vom Damenchor „Lebenstraum“ unter der Leitung von Beatrice Heigl.

Die Stadtgemeinde Zwettl hat vor vielen Jahren von Ernst Degasperi Radierungen erworben, darunter das faszinierende Bild mit Wahrzeichen von Zwettl. Die Ausstellung ist bis 30. Mai während der Öffnungszeiten der Sparkasse zu sehen.

