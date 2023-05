Obleutekonferenz der Senioren in Zwettl

Bei der Obleutekonferenz der NÖ Senioren des Bezirkes Zwettl wurden in der Raiffeisentaverne Zwettl wichtige Termine an die Funktionäre des Bezirkes weitergegeben. Obmann Ernst Sinnhuber stellte die 27 Obleute des Hauptbezirkes zum gegenseitig kennenlernen und Informationen auszutauschen vor.

Er berichtete über die Arbeitnehmerveranlagung, über den Wohn- und Heizkostenzuschuss des Landes Niederösterreich, über die Kammerbühne Ottenschlag und der Zirkus Aron von 13. bis 21. Mai in Zwettl gastiert. Sein Enkel Moriz wird dort als Jongleur seine Akrobatik zeigen. Weitere wichtige Veranstaltungen seien der Landes-Radwandertag am 16. Mai in Bad Traunstein und der Weinfrühling am 17. Mai in Jagenbach.

Landesgeschäftsführer-Stellvertreter Johann Sommer berichtete unterdessen von der am 25. April stattgefunden Landesvorstandssitzung, über die Resolution bezüglich Fahrtüchtigkeit für Menschen über 70, Kreditvergabe für ältere Menschen und die Wichtigkeit der Senioren in der Familie. Erfreulich sei, dass die Landesgruppe der NÖ Senioren 66.000 Mitglieder zählt und mehr als 6.000 Funktionäre für diesen Verein in Niederösterreich tätig sind.

Landesobfrau-Stellvertreterin Angela Fichtiger hob die Wichtigkeit der Ehrenamtlichen hervor, lud die Senioren zum Tanz in den Frühling, der am 14. Juni im VAZ St. Pölten stattfindet ein. Sie wies auch auf das Rahmenprogramm beim Radwandertag am 16. Mai in Bad Traunstein hin.

