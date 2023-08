Gute Zeit bei „AusZeit“ in Ottenschlag

Beim AusZeit Nachmittag am 31. Juli hatten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sowie der Angehörige wieder eine gute Zeit. Neben einem Spaziergang sowie dem gemeinsamen Spielen wurde bei Kaffee und Kuchen viel gelacht.

Einige Angehörige nutzen die Zeit, um in Ruhe einige Besorgungen zu erledigen. Andere tauschten sich mit den erfahrenen Community Nurses über unterschiedliche Themen in der Betreuung und Begleitung ihrer Angehörigen aus. Auch belastende Situationen wurden angesprochen und wertvolle Tipps ausgetauscht.

Seit Juni dieses Jahres bietet das engagierte Team der Community Nurses vom Waldviertler Kernland diese Betreuungsnachmittage für ältere Personen mit und ohne Demenz im alten Kindergarten in Ottenschlag an. Die AusZeit Nachmittage finden jeweils von 14 bis 17 Uhr statt und bieten den Teilnehmern ein vielfältiges Programm.

Die nächsten kostenfreien AusZeit Nachmittage finden am 28. August und 25. September statt und stehen allen interessierten Senioren und Angehörigen offen. Eine Teilnahme ist durch eine telefonische Anmeldung unter 02872/200 79 21 möglich. Auch in Zukunft wird das Angebot fortgeführt und ab Oktober regelmäßig am letzten Montag im Monat stattfinden.