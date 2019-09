Am Sonntag startet die URW Waldviertel in Graz in die Meisterschaft. Zuvor gab‘s die Team- und Vereinspräsentation in der Zwettler Stadthalle.

Ehe am Sonntag mit dem Auswärtsspiel in Graz die Austrian Volley League für das Team der URW Waldviertel startet, luden die „Nordmänner“ zum Saison-Opening in die Zwettler Stadthalle. Und dort wurde versucht, die ohnehin schon bestehende Euphorie um den zweimaligen österreichischen Vizemeister weiterhin in vollen Zügen am Köcheln zu halten. Nicht nur, dass die Spieler der Bundesliga-Mannschaft samt Neuzugängen von Manager Werner Hahn in launiger Manier dem Publikum und Ehrengästen präsentiert wurden, fiel auch einige Male das Wort „Meistertitel“.

Zunächst, wenn es um den Nachwuchs ging. „Wir haben vor einigen Jahren wirklich bei Null begonnen“, betonte Werner Hahn. „Jetzt haben wir -zig Landesmeistertitel und mischen auch bei den Österreichischen Meisterschaften in der Spitze mit.“

Im Fokus befindet sich aber klarerweise die Bundesliga-Truppe rund um Chefcoach Zdenek Smejkal. Der Tscheche ist kein Mann von großen Worten, wollte sich auch bei der Präsentation nicht in den Mittelpunkt drängen oder zu großen Ansagen hinreißen lassen. Mager Hahn meinte nur: „Er ist wirklich immer so cool und kaum aus der Ruhe zu bringen.“ Dafür legte der Manager selbst eine Kampfansage hin: „Wir wollen die Meisterschaft holen“, ließ er den zeitlichen Rahmen für dieses Vorhaben aber offen. „Aber vielleicht gelingt es uns diesmal, dass wir im Finale schon ein Spiel mehr gewinnen. Dann werden wir ja sehen, wie Favorit Aich/Dob drauf reagiert.“

Obfrau Silvia Atteneder nannte die „Visionen“ des Vereins, wo deutlich steht: „Wir erobern Meistertitel in allen Bewerben!“ – also inklusive Bundesliga, was das absolute Highlight in der bisherigen Vereinshistorie, die ihren Anfang einst in Arbesbach hatte, wäre.

Ansonsten überließ Atteneder Kampfansagen dem Manager, umriss die Vereinsstruktur, wies auf die Nachhaltigkeit bezüglich Nachwuchs und neu installiertem „RAZ“ (Regionales Ausbildungszentrum) im Vereinsleben hin, bedankte sich bei Sponsoren und Unterstützern. Im Mittelpunkt ihrer Ausführungen stand auch immer wieder RAZ-Leiter Michal Peciakowski, der nun auch Co-Trainer der Kampfmannschaft ist, allein in der vergangenen Saison 10.000km für Schulbesuche und Trainingseinheiten abspulte, um Werbung für den Volleyball-Sport zu machen – dabei als absolutes Vorbild für den Nachwuchs gilt. Ihm zur Seite stehen nun auch Rudi Boff und Leo Tille vom Profi-Team. Ebenso wurde auf die gute Zusammenarbeit mit der Sportmittelschule Zwettl hingewiesen.