Bronze für Zwettler Gartenbaubetrieb

„Es war eine extrem lässige Erfahrung“, erzählt Simon Berner. „Am Anfang hatten wir schon ein wenig Bauchweh, weil die anderen so Gas gegeben haben. Aber wir konnten im Laufe des Bewerbes immer mehr aufholen und am Ende war es echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen.“ Ein Rennen, das der Gföhler, im Moment Zivildiener, gemeinsam mit seinem Freund Noah Knapp auf Platz drei beenden konnte. „Ich habe total viel gelernt bei der Galateich GmbH, das hat mir beim Bewerb sehr geholfen.“ Ob er nach seinem Zivildienst wieder in den Betrieb zurückkehrt, kann er noch nicht sagen. Seinen Chef Matthias Haneder würde das sehr freuen. „Ich bin zur Siegerehrung gefahren, auch um Simon zu zeigen, dass ich ihn unterstütze. Dass es Bronze geworden ist, macht uns natürlich sehr stolz“, sagt der Chef und betont: „Für Simon wird es bei uns immer eine offene Tür geben.“

Landesinnungsmeister Thomas Kaltenböck: „Auf ganzer Linie überzeugt“

Stolz auf den bronzenen Gartengestalter ist auch Thomas Kaltenböck aus Gmünd, Landesinnungsmeister der Gärtner und Floristen in der Wirtschaftskammer Niederösterreich. „Die Leistung der Jungfachkräfte ist nicht hoch genug einzuschätzen. Mit ihren Fähigkeiten und ihrem Ehrgeiz haben sie auf ganzer Linie überzeugt und unser Bundesland würdig vertreten. Großer Dank gebührt aber auch den niederösterreichischen Ausbildungsbetrieben und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denn nur durch ihre Unterstützung und die Top-Ausbildung sind solche Leistungen bei Wettkämpfen möglich.“

Ein voller Medaillensatz geht nach Niederösterreich

Gold, Silber und Bronze räumt Niederösterreich ab: Zum Staatsmeister krönt sich Florist Manuel Bender (Schick Blumenbinder in Wiener Neustadt), Vizestaatsmeister wird Raphael Gremmel (MAN Truck and Bus aus Bad Fischau). Bronze sichert sich das niederösterreichische Gartengestalter-Duo Simon Berner (von Galateich GmbH in Zwettl) und Noah Knapp (von Kramer und Kramer in Zöfing bei Judenau). Die Staatsmeisterschaften in Wels markierten den Startpunkt eines mehrteiligen Skills-Herbstes. In der HTL für Lebensmitteltechnologie in Wels, Oberösterreich, wird von 13. bis 15. Oktober um die Wette gebacken – und Hotelrezeptionistinnen und -rezeptionen sowie Köchinnen und Köche buhlen von 26. bis 28. Oktober in der Berufsschule Altmünster in Oberösterreich um die begehrten Staatsmeistertitel. In Salzburg (zeitgleich mit der Berufs-Infomesse) kommt es von 23. bis 26. November zum finalen AustrianSkills-Showdown.