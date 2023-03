Katharina Straßer singt Österreichisches im Stadtsaal Zwettl

Eine schräge, sehr persönliche Tribute-Show präsentieren die Schauspielerin Katharina Straßer und ihre Band auf Einladung des Vereins „Kulturzwickl Zwettl“ am Samstag, 18. März, um 19.30 Uhr im Stadtsaal Zwettl.

„Keine Angst“ betitelt sich diese humorvolle Zeitreise durch 50 Jahre Austropop von 1970 bis heute – mittlerweile also bereits 50+2 Jahre. Straßer, die Blonde aus „Schnell ermittelt“, erzählt anhand vieler bekannter österreichischer Hits und lustiger Anekdoten im Rahmen einer schwungvollen Klang- und Licht-Show ihre ganz persönliche Geschichte. Und so singt sich Katharina Straßer von Wolfgang Ambros bis Seiler & Speer, von Georg Danzer bis Wanda – kein Highlight dieses Genres darf fehlen. Und nichts wird Sie an diesem Abend auf Ihren Sitzen halten.

Tickets im Kulturzwickl-Online-Shop: 29.- Euro/für AK- und ÖGB-Mitglieder: 25.- Euro Infos: www.kulturzwickl.at

