Gemeindearzt Friedrich Wagner wurde Ehrenbürger von Schönbach

In der Marktgemeinde Schönbach gibt es einen neuen Ehrenbürger: Der scheidende Arzt Friedrich Wagner, der Ende März seinen Ruhestand antritt, wurde diese Ehre zuteil. Am 22. März wurde er damit überrascht. Bereits in seiner Dezember-Sitzung beschloss der Gemeinderat von Schönbach einstimmig die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Gemeindearzt Friedrich Wagner. Seither wurde Stillschweigen darüber gehalten.

In der Vorwoche lud Bürgermeister Ewald Fröschl den langjährigen Gemeindearzt und seine Assistentin Andrea Fröschl zu einem Abschiedsessen ein. Im Beisein von Vizebürgermeister Willibald Kolm, Amtsleiterin Sabine Pömmer sowie den Gemeindemitarbeiterinnen Silvia Walter und Maria Wagner überreichte der Bürgermeister die Ehrenbürgerschaft. „Unser langjähriger Arzt war sichtlich überrascht und hat sich wirklich sehr über diese Auszeichnung gefreut“, sagt Bürgermeister Fröschl, der dem scheidenden Arzt für seine jahrzehntelange Betreuung der Patienten in der Gemeinde Schönbach dankte. „Vor allem seine fachliche Kompetenz und seine menschliche Art und Weise, wie er die Patienten betreut hat, wurden sehr geschätzt. Da wurden Beziehungen über Generationen aufgebaut“, meinte Fröschl dabei.

Mit Arzt Friedrich Wagner gibt es nun vier Ehrenbürger in der Marktgemeinde Schönbach. Die beiden Altbürgermeister Josef Weiß und Raimund Binder sowie der ehemalige Kapellmeister Johann Ruß erhielten ebenfalls diese Auszeichnung.

