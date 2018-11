Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner überreichte im Festspielhaus St. Pölten die Preise auch an zwei Personen aus dem Bezirk Zwettl, nämlich an Mundartdicherterin Isolde Kerndl aus Langschlag (Würdigungspreis in der Kategorie Volkskultur und Kulturinitiativen) und den gebürtigen Groß Gerungser Architekten Horst Zauner (Anerkennungspreis in der Sonderpreis-Kategorie „Hochwertiges Bauen in sensibler Umgebung“ ).

| Wolfgang Simlinger

Die Schriftstellerin Cornelia Travnicek hielt die Gastrede und ging auf die Wichtigkeit ganzheitlicher (Schul)bildung ein. Die Geehrten wurden in kurzen Videoporträts des ORF Niederösterreich vorgestellt. Das Moderationsduo Veronika Glatzner und Karl Hohenlohe führte durch den glanzvollen Abend, der vom Ensemble Velvet Elevator mit Lorenz Raab als Solisten musikalisch untermalt wurde. Die von Judith Fegerl entworfene Trophäe „Hyle“ war nicht nur für die Geehrten allgegenwärtig, das Design führte auch in der visuellen Gestaltung wie ein goldener Faden durch die Gala.

Seit 1960 vergibt das Land Kulturpreise in unterschiedlichen Sparten. Die Kulturpreise sind mit 11.000 e (Würdigungspreis) und 4.000 e (Anerkennungspreis) dotiert.