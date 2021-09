Gleich zwei Zwettler Gemeinden wurden heuer aufgrund ihrer Blütenpracht von „Blühendes Niederösterreich“ ausgezeichnet. Der dritte Platz in der Kategorie „Kleinstgemeinden“ ging an Hummelberg. Eine andere ganz besondere Ehre wurde Bad Traunstein zuteil. Die Gemeinde holte den Ehrenpreis der Landeshauptfrau in den Bezirk.

LK NÖ/Georg Pomaßl

73 Gemeinden nahmen heuer am bisher 53. blütenreichen Kräftemessen teil und zeigten, welch außergewöhnliche Blütenpracht in ihnen steckt. In Niederösterreichs Gemeinden wurde gepflanzt, gejätet und der grüne Daumen unter Beweis gestellt. Dabei zeigte sich einmal mehr, wie wertvoll Pflanzen für das Ortsbild und die Wohlfühlatmosphäre sind. Vor allem Blumenwiesen und Bienenweiden lagen heuer im Trend und sorgten für blumige Aussichten in den Gemeinden.

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigte sich beeindruckt: „Ich bin immer wieder begeistert von unseren blühenden Ortschaften, die für das Engagement und das Miteinander in unseren Dörfern stehen. Diese Schönheit ist vor allem auch eine Visitenkarte für Land und Leute sowie für den Tourismus, den wir in der Phase des Aufschwungs besonders stärken und fördern wollen.“