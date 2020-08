Die Laientheatergruppe Langschlag feiert heuer ihr 130-jähriges Bestehen. Nur in den Kriegsjahren wurde nicht gespielt.

Eine 95-jährige Langschlägerin erinnert sich, dass bereits ihr Vater als junger Mann Theater gespielt hat. Auch an das Jahr der Aufführung konnte sie sich erinnern, es war 1890. Pfarrer und Lehrer führten damals Regie, so etwa der umtriebige Pfarrer Dominik Eckl, der von 1891 bis 1918 in Langschlag wirkte. Seit 1990 führt Isolde Kerndl die Grande Dame der Waldviertler Mundart Regie und souffliert.

privat Eine alte Aufnahme der Theatergruppe aus dem Archiv: Isolde Kerndl vermutet Dominik Eckl als Pfarrer auf dem Foto, die Namen der Laiendarsteller sind leider nicht bekannt.

Die ersten Aufführungen fanden im heutigen Wurzelhof statt. Als man dort zusperrte, wanderte die Gruppe nach Mitterschlag. Die nächsten Aufführungen spielten dann im Saal des Waldviertlerhofes der Famile Mayerhofer. Seit es den neuen Turnsaal in der Schule gibt, wird dieser ein Mal im Jahr zum Theatersaal umfunktioniert.

Natürlich gab es auch Hoppalas, an die sich Isolde Kerndl im Gespräch mit der NÖN gerne erinnert. In Mitterschlag spazierte im Souffleurkasten eine Maus über Kerndl’s Füße. Ihre Reaktion: Still sitzenbleiben, denn das Spiel musste weitergehen. Bei „Der Jäger vom Fall“ sollte der Wilderer durchs Fenster klettern. Er blieb mit dem Fuß hängen und riss eine ganze Kulisse mit. Schauspieler am Boden, Kulisse am Boden - Vorhang zu und das Publikum applaudierte.

Auch Bürgermeister war schon auf der Bühne

Vor „Einen Jux will er sich machen“ stach sich ein Schauspieler mit einem Messer in den Bauch und bekam hohes Fieber. Dies einen Tag vor der Premiere, wer springt jetzt noch ein? Kerndl übernahm kurzerhand die Männerrolle, denn nur sie konnte die Rolle auswendig. Die Kleider passten, schminken, Perücke auf und das Stück ist gerettet. Ein anderes Mal hatte eine Darstellerin einen Hänger. Sie verstand jedoch die Souffleuse nicht und rief dieser zu: „Du musst scho lauter reden, I versteh die ja sonst ned.“

Auch der derzeitiger Bürgermeister Andreas Maringer stand bereits in jungen Jahren unter der Regie von Isolde Kerndl auf der Bühne. Der Charakterdarsteller Franz Fessl, liebevoll von allen Fesi genannt, hat sich nun von der aktiven Schauspielerlaufbahn zurückgezogen. Er brachte so manche Kollegen durch plötzliches Improvisieren aus dem Konzept, sehr zum Amusement des Publikums und hatte stets die Lacher auf seiner Seite.

Heuer sollte „Der Keusche Lebemann“ zur Aufführung kommen. Es wurde schon fleißig geprobt, die Kostüme lagen bereit, da kam Covid19 und plötzlich war alles anders. Feierlichkeiten und Aufführung wurden auf nächstes Jahr verschoben. Was bleibt ist, dass die Laientheatergruppe Langschlag Leute, die gerne Theater spielen, immer herzlich willkommen heißt.