Abenteuerliches aus Echsenbach

Der dritte und letzte Teil der „Bilder der Apokalypse“-Buchreihe aus der Feder von Michael Hirtzy ist kürzlich erschienen. Neue Schreibprojekte des Wahl-Echsenbachers stehen bereits an.

Etwa vier Jahre ist es bereits her, dass Hirtzy begann, sich mit den Themen künstliche Intelligenz und Nanotechnologie zu beschäftigen, die in seiner Trilogie, und so auch im nun erschienenen letzten Band „Weg ohne Wiederkehr“, präsent sind. Die Handlung des dystopischen Techno-Thrillers spielt in den Jahren 2030 bis 2042. Ist uns die Zeit nicht vertraut, so doch der ein oder andere Schauplatz, denn ein Großteil der Trilogie spielt in Österreich. Einige Leser hätten ihn bereits darauf angesprochen, diesen oder jenen Schauplatz wiedererkannt zu haben, erzählt Michael Hirtzy. Für den ersten Band „Vor dem Abgrund“ erhielt der Autor auch auf Anhieb den 3. Platz beim Newcomerpreis von Tolino Media. „Das hat mich bestärkt, weiterzuschreiben“, sagt er.

Michael Hirtzy, in Graz geboren, leitet heute ein Vertriebs- und Consultant-Team für Digitaldrucksysteme. Die letzten 18 Jahre lebte er mit seiner Frau in Wien. Seit letztem Jahr sind sie in Echsenbach ansässig. Die Lockdowns in Zeiten der Coronapandemie sollen an dem Umzug nicht ganz unschuldig gewesen sein. Durch Bekannte haben die beiden von dem Grundstück in Echsenbach erfahren und sich sofort verliebt. „Glücklicherweise können wir beide viel von Zuhause aus arbeiten“, erklärt Hiertzy.

Seine Bücher bringt der Autor im Eigenverlag heraus. Durch seine Lehre als Buchhändler und spätere Tätigkeiten im Verlags- und Druckereiumfeld hat er gewisse Vorerfahrungen. Das Angebot eines großen Verlages würde er zwar nicht ausschlagen, doch: „Mittlerweile macht mir das selbst verlegen viel Spaß.“ Dies biete ihm die Möglichkeit, einerseits sein Buch bis zum Schluss zu kontrollieren, andererseits viel schneller zu veröffentlichen.

Der Wunsch zu schreiben begleitete Hirtzy schon lange, immer wieder startete er den Versuch, jedoch blieb es erst bei Kurzgeschichten und einzelnen Artikeln. Erst durch einen Studienlehrgang auf der WU und zugehörige Abschlussarbeiten merkte er, dass sich ein umfangreicheres Projekt neben seinem Job zeitlich doch ausgehen kann. Ob der Autor zum Schreiben Ruhe braucht oder doch lieber stilistisch passende Musik im Hintergrund, hänge von der Szene ab. Konkret vorgeplant ist bei Hirtzy am Beginn des Schreibprozesses nur das Ende der Geschichte. „Einen groben Plan habe ich schon, aber während des Schreibens passieren immer wieder Überraschungen.“

Das nächste Buch, ein klassischer Science Fiction-Roman, soll bereits Anfang 2023 erscheinen. Außerdem arbeitet er an einem Thriller, der im Waldviertel spielen wird. Hirtzys Werke sind in allen lokalen Buchhandlungen erhältlich.

