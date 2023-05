Ötzi-Expertin zu Besuch in Zwettl

Groß und Klein, Jung und Alt waren gleichermaßen gefesselt vom Erzählfluss der Ötzi-Expertin und Buchautorin Gudrun Sulzenbacher, die in der Sportmittelschule Zwettl zu Gast war.

Mit großartigem Hintergrundwissen zur Entdeckung der Ötzi-Mumie zog die Autorin ihre Zuhörerinnen und Zuhörer aller vier Schulstufen in den Bann. Der Bogen spannte sich von der zufälligen Auffindung durch ein deutsches Ehepaar, über die schwierige Bergung, die ersten Untersuchungen in Innsbruck bis zur Aufbewahrung im Bozener Museum. Die Buchautorin gab eindrucksvolle Einblick in die komplizierten und aufwändigen Abläufe, wenn es darum geht, das Alter des Fundes selbst zu bestimmen, sowie die Lebensweise, die Nahrung, die Kleidung, die Funktionsweise sämtlicher Fundstücke zu rekonstruieren. Besonders interessant war für die Kinder auch, wie technisch ausgeklügelt die Lagerung der Mumie im Museum ist.

