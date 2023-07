Archäologin aus Allentsteig schreibt Verschwörungs-Krimi

„Bei einem Besuch des Kunsthistorischen Museums in Wien fragte ich meine Kindergruppenbetreuerin, was auf einer der Tontafeln steht. Da sie aber nun mal Kindergärtnerin und nicht Altphilologin war, antwortete sie wahrheitsgetreu, dass sie das nicht wüsste. ,Das muss man aber wissen!' war meine Antwort und von da an stand mein Entschluss fest: ich würde Archäologin werden und lernen, was auf den Relikten steht.“

Das Licht der Welt erblickte Sheba Mehofer-Schilk an einem verschneiten Märztag 1985 in Wien. Die Mutter aus Wien, der Vater aus Jamaika, und er benannte sie nach der biblischen Königin von Saba. Sie lernte Latein und Alt Griechisch, Akkadisch, Sumerisch, Sanskrit, Alttibetisch, Modernes Tibetisch, Althebräisch, Mittelägyptisch, Italienisch, Spanisch und ein wenig Maya. „Und ich kreierte mein eigenes Studium, das war damals noch möglich: eine breitgefächerte Mischung aus Vorlesungen der Altorientalistik, Ägyptologie und Alten Geschichte. Daneben machte ich auch den Abschluss zur Gemmologin, also Edelsteinkunde“, erzählt die 38-Jährige.

Nach vielen Jahren Grabungen in unterschiedlichen Ländern in Allentsteig gelandet

Sheba arbeitete in Italien, Jordanien, Frankreich, USA und verbrachte mehrere Jahre in Peru. „Nachdem die Grabungen in Peru pausierten, packte ich meinen auf der Straße gefundenen Peruanischen Nackthund und machte mich auf den Weg nach Hause.“ Sie begann bei einer Medientechnikfirma, die sich auf die 3D-Rekonstruktion von archäologischen Stätten spezialisiert hat, zu arbeiten. Bis heute. „Mittlerweile lebe ich mit meinem Mann, meinem Sohn und meinem Hund in Allentsteig.“ Die Liebe hat sie ins Waldviertel verschlagen...

Autorin zu sein war wie erwähnt einer der Träume, die sie schon früh hatte. Und dieses Abenteuer beginnt jetzt, mit einer eisernen Regel: „Misch dich nicht in den göttlichen Plan ein!“ In „Destinatus – Der Göttliche Plan“ treffen Politthriller und Noirstil aufeinander, in einer Welt, in der Engel über Leichen gehen, um ihre Ziele zu erreichen.

Sheba: „So habt ihr Himmelswesen noch nie gesehen“

Die Geschichte: Knapp 100 Jahre hat sich der Schutzengel Jequn daran gehalten, sich nicht in den göttlichen Plan einzumischen. Bei einem Routineauftrag in Wien verstößt er jedoch gegen diesen Grundsatz, um das Leben einer jungen Frau zu retten. Daraufhin droht ihm die Verbannung. Doch entschlossen, die Unbekannte weiter zu beschützen, deckt er eine Verschwörung auf, die nicht nur das Leben der Frau, sondern das Schicksal der ganzen Welt bedroht. Jequn hat nur wenige Tage Zeit, diese zu verhindern. Dabei legt er sich mit himmlischen Mächten an – und er weiß nicht mehr, wem er trauen kann…

„Lasst Euch von mir in eine Welt entführen, in der manche Engel alles andere als freundlich sind. So habt ihr die Himmelswesen noch nie gesehen!“ Die Story war noch nicht von Beginn an in ihrem Kopf, sondern hat sich erst beim Schreiben entwickelt. Im Juni 2024 ist sogar schon eine Fortsetzung geplant. Und bereits am 15. September gibt es um 19 Uhr im Zwettler Hilfswerkhaus eine Lesung. Erhältlich ist das Buch bei Amazon als Taschenbuch und als E-Book.