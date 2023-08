Avia Zwettl als Strom-Anbieter: „Hatten tageweise Wachstums-Schmerzen“

NÖN: Warum hat sich AVIA Eigl vor rund zwei Jahren entschieden, auch Stromanbieter zu werden? Thomas Traxler: Wir wissen, dass Kunden es sehr begrüßen, für sämtliche Energieprodukte wie Heizen, Mobilität und Strom nur einen Ansprechpartner zu haben. Am besten regional und mit solider Basis. Deshalb ergänzt der neue Geschäftsbereich Strom perfekt unser bestehendes Produktsortiment Heizöl, Pellets, Schmierstoffe und natürlich Tankstellen. Außerdem kann jeder unserer Stromkunden günstiger tanken bzw. günstiger Pellets/Heizöl kaufen. Wir haben eine Win-Win-Situation geschaffen.

Welche Preise können Sie für Ihren Strom anbieten? Wie viele Kunden können Sie überhaupt beliefern? Traxler: Für „Flexible“ haben wir ein Floaterprodukt geschaffen, bei dem sich die Preise an der Großhandels-Strombörse orientieren und sich monatlich ändern. Die Preise lagen im Juni bei 12,9 Cent, im Juli kostete dieser Tarif 14,5 Cent und im August werden es voraussichtlich wieder unter 14 Cent pro Kilowattstunde inklusive Umsatzsteuer werden. Dieser Tarif unterliegt keiner Einschränkung betreffend Kundenanzahl. Für „Planer“ haben wir unseren Fixpreistarif „Avia Waldviertel Strom Plus“ geschaffen, der momentan noch bei 29,99 Cent brutto liegt. Spätestens ab November werden wir aber auch diesen Preis weiter reduzieren. Beim Fixpreistarif kaufen wir den Strom direkt von Waldviertler Naturstromproduzenten. Hier bleibt also auch die Wertschöpfung im Waldviertel. Bei diesem Tarif ist die Anzahl der belieferbaren Kunden limitiert. Beim Fixpreistarif sind wir beinahe „ausverkauft“ – etwa 500 Haushalte könnten wir noch mit dem Fixpreis beliefern.

Wo sind Ihre Stromabnehmer zu Hause? Traxler: Mittlerweile beliefern wir weit über 15.000 Haushalte und Unternehmen mit Strom – österreichweit, aber hauptsächlich im Waldviertel. Vor Kurzem wurden wir von einem renommierten Wirtschaftsmagazin bei einer Konsumentenumfrage als einer der drei Top-Stromlieferanten in Österreich ausgezeichnet.

Verraten Sie uns, was mit Ihren Einnahmen passiert? Traxler: Generell ist es bei Avia Eigl Tradition, in der Region zu investieren, von der wir leben. Gerne auch mit besonderem Blick auf Nachhaltigkeit. So bauen wir gerade in Zwettl ein Avia-Motel sowie 20 Mietgaragen und 100 Kilowatt PV-Anlage auf den Dächern. Weiters erneuern wir unseren Fuhrpark heuer mit drei neuen Pellets-Lkw. Unser gesamter Fuhrpark tankt übrigens unseren nachhaltigen, synthetischen Premiumdiesel „HVO100“. Diesbezüglich sind wir ein Pionier in Österreich. Eine „Waldviertel Pellets“-Lieferung wird also mit 90 Prozent CO2 reduzierter Anlieferung zugestellt. Auch werden wir unser E-Tankstellennetz weiter ausbauen, bei dem nach Kilowattstunden abgerechnet wird und mit jeder Bankomatkarte bezahlt werden kann.

Was dürfen wir in Zukunft beim Strom erwarten?Traxler: Die Ausrollung der Smart Meter-Zähler ermöglicht neue Möglichkeiten bei der Stromabrechnung. Diesbezüglich beschäftigen wir uns mit „Smart Meter-Tarifen“, die diese Möglichkeiten abgreifen können und die Abrechnungstransparenz erhöhen. Aufgrund des rasanten Kundenwachstums hatten wir tageweise „Wachstumsschmerzen“ – da waren wir mit uns selbst nicht zufrieden. Wir haben Mitarbeiter aufgestockt und unsere Hausaufgaben gemacht. Nach wie vor gilt: Bei uns hebt auch jemand ab. Eine gute Kunden-Lieferantenbeziehung ist uns sehr wichtig!

Alternativer Treibstoff - Fossilfreier Diesel aus Abfall nun auch in Zwettl - NÖN.at (noen.at)