Traktor fing nahe Göpfritz Feuer

Noch mal glimpflich endete ein Fahrzeugbrand auf der B 2 bei Göpfritz.

Ein 34-jähriger ukrainischer Erntehelfer war am Mittwoch mit einem Firmentraktor von Stockerau nach Karlstein unterwegs. Auf dem Anhänger waren 22 Rundballen gelagert. Kurz nach dem Ortsgebiet von Göpfritz bemerkte er Rauch an der rechten Fahrzeugseite. Er hielt sofort an und versuchte den Brand mit Wasser aus Plastikflaschen zu löschen, was tatsächlich auch gelang.

Die eintreffenden Feuerwehrkräfte mussten zur endgültigen Löschung nur mehr mittels Feuerlöscher und Schlauch eingreifen. Größerer Schaden am Traktor konnte verhindert werden. 19 Mitglieder der Feuerwehr Göpfritz waren im Einsatz.

Einen kurzen Schreckmoment gab es später noch beim Abtransport des beschädigten Traktors. Ein weiterer Firmentraktor rückte an und half beim Abtransport. Beim Versuch den Traktor zu einer nahe gelegenen Abstellfläche zu bringen, übersah der Traktorlenker einen Graben, weshalb der defekte Traktor in eine gefährliche Schieflage geriet. Unter Zuhilfenahme der Seilwinde des Feuerwehr-Einsatzfahrzeuges konnte der Traktor schließlich aus seiner misslichen Lage gezogen werden.

Die B 2 war in diesem Bereich am Mittwoch von 19.30 bis 20.45 Uhr komplett gesperrt.

