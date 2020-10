Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Horn fuhr am 28. Oktober bei Göpfritz an der Wild mit seinem Pkw. Laut Polizei geriet er in der lang gezogenen Linkskurve zu weit nach links, in weiterer Folge auf den Abbiegestreifen und prallte dort frontal gegen die Zugmaschine eines Anhängerzuges, die NÖN hat berichtet:

Göpfritz a.d. Wild Pkw-Lenker bei Kollision mit Lkw verletzt

Der 26-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach St. Pölten geflogen. Am 29. Oktober vermeldete die Polizei, dass der Horner etwa drei Stunden nach dem Unfall verstarb.