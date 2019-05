Knapp 80 Projekte wurden in der Förderperiode 2014 bis 2020 von der Leaderregion „Südliches Waldviertel - Nibelungengau“ eingereicht und zum Teil schon umgesetzt.

„20 weitere Projekte befinden sich noch in der Pipeline. Bis Mitte des Jahres sehen wir uns an, wieviel Budget wir noch zur Verfügung haben“, erklärt Leaderregions-Manager Thomas Heindl.

„Der Gesundheitstourismus ist für unsere Gemeinde ein sehr wichtiger Faktor. Nicht nur wir als Gemeinde profitieren davon, sondern auch viele Menschen aus nah und fern“, betont Nationalratsabgeordnete Angela Fichtinger. In ihrer Zeit als Bürgermeisterin von Bad Traunstein wurden in diesem Bereich auch mehrere Leader-Projekte umgesetzt.

"Kräutertanten" erfolgreich

Etwa das Vorzeigeprojekt in der Gemeinde: Die „Kräutertanten Bad Traunstein“. Die Gemeinschaft der mittlerweile 23 Landwirtinnen, die sich ehrenamtlich um den Kräutergarten am Fuße des Wachtsteins kümmern, gibt es zwar schon seit 1986, durch Mittel aus dem Leader-Budget konnte das Projekt allerdings noch erweitert werden. „Wir haben Tafeln eingerichtet, die erklären, wie und gegen welche Probleme und Krankheiten die Heilkräuter wirken“, informiert die Sprecherin der Kräutertanten, Rosina Haider. Knapp 300 verschiedene Kräuter werden von den Kräutertanten gehegt und gepflegt, auch einen eigenen Kräutertee produzieren sie in reiner Handarbeit.

Neuer Park eröffnet

Nun wurde auch direkt neben dem Gesundheitshotel Bad Traunstein der Vitalitäts- und Sensorikpark eröffnet. Der Fokus liegt auf der Stärkung der Grobmotorik. Die sieben Geräte (Beintrainer, Gleichgewichtstrainer, Sitzfahrrad, Beweglichkeitstrainer, Rückentrainer, Ganzkörpertrainer und Schultertrainer) sind ebenso wie der Kräutergarten frei zugänglich und können von allen Touristen, Einwohnern und Kurhotelgästen benutzt werden.

„Das Motto heißt: Bewegung, Bewegung, Bewegung. Es gibt kein Limit nach oben“, sagt Kurhaus-Direktor Robby Chadha. Zweimal pro Woche sind auch Physiotherapeuten vor Ort, die jedem Interessierten Anwendungstipps geben. „Die Leaderregion unterstützt die Region dabei, sich positiv zu entwickeln. Ziele und Maßnahmen werden dabei von der Bevölkerung selbst bestimmt“, ist Regions-Obmann Dieter Holzer überzeugt.