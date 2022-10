60 Jahre Kirchweih

Dafür zeichnete am 7. Oktober 1962 Bischof Franz Zak verantwortlich. Dechant Josef Elter hatte mit der großen Unterstützung der Pfarrbevölkerung einen wunderbaren Kirchenbau gestaltet, der auch heute noch beliebter Gottesdienstraum für die Pfarrgemeinde und gerne besuchtes Ausflugsziel für Gäste aus nah und fern ist.

Springen wir ins Jetzt. Weihbischof Anton Leichtfried leitete am Sonntag den Festgottesdienst zum 60. Jahrestag der Kirchweih. Der Kirchenchor und die Musikkapelle Bad Traunstein gestalteten die Feier musikalisch.

Eine Agape am Kirchenplatz, vom Pfarrgemeinderat vorbereitet, rundete das Jubiläum mit ein paar Glaserln Wein ab. Ein schönes Fest, bei dem die Freude am Kirchenbau und an der Gemeinschaft als Pfarre deutlich zu spüren war. -dh

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.