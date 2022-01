Angela Fichtinger ist 65: „Was zählt, ist die Familie“

Die ehemalige Abgeordnete Angela Fichtinger feierte ihren 65er. Die NÖN bat sie zum Gespräch.

NÖN : Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 65. Geburtstag. Wie haben Sie ihn verbracht?

Angela Fichtinger: Ich habe bei meinem 65er nicht so groß feiern wollen, aber nach dem Einkaufen am Vormittag ging ich ins Gasthaus auf einen Kaffee und da haben mir so viele Menschen gratuliert! Ich wusste gar nicht, dass so viele Leute meinen Geburtstag wissen – wahrscheinlich, weil es bei euch in der NÖN stand (lacht). Tagsüber hab ich in gemütlicher Runde mit meiner Familie gefeiert und abends mit Freunden. Ich war auch sehr gerührt, dass sich so viele Freunde telefonisch gemeldet haben und ein ehemaliger Kollege aus St. Pölten hat mir eine Flasche Sekt per Post geschickt. Ich hab mich so gefreut, ich hab ihn seit 15 Jahren nicht mehr gesehen.

Sie waren Bürgermeisterin von Traunstein und Abgeordnete zum Nationalrat. Wann hat denn Ihre politische Karriere begonnen?

Fichtinger: Ich bin 2005 gleich als Bürgermeisterin eingestiegen (lacht). Ich war immer politisch interessiert. Die ÖVP-Niederösterreich, für die ich ab 1992 gearbeitet habe, hatte ihren Sitz damals in Wien, – es gab ja noch keine Landeshauptstadt St. Pölten. Als dann die ÖVP-Niederösterreich nach St. Pölten übersiedelte, bin ich mit meiner Familie wieder nach Hause nach Traunstein gezogen. Einige Leute haben mich angesprochen, dass sie mich gerne als Bürgermeisterin sähen – und so bin ich Bürgermeisterin geworden.

Der Bürgermeister ist der interessanteste aller politischen Ämter gewesen, die ich hatte. Hier kann man noch so viel gestalten, viel beitragen für die Region – das kann man als Abgeordnete so nicht.

Frauen waren zu der Zeit in diesem Amt noch wenig vertreten. Wie war das für Sie als Newcomer in der Gemeindepolitik?

Fichtinger: Als ich Bürgermeisterin geworden bin, gab es in ganz NÖ vielleicht gerade mal 45 Frauen, die dieses Amt bekleidet haben. In meiner Gemeinde war ich die erste Bürgermeisterin. Ich denke, ich wurde anfangs sehr beobachtet. Eine 85-jährige Frau hat einmal zu mir gesagt, „Dass du dir das traust – haben die denn keinen Mann mehr gehabt?“ Darüber muss ich heute noch lachen. Letztendlich ist es egal ob Mann oder Frau, es muss das Interesse an der Gemeinde da sein, der Wille, etwas zu gestalten.

In Ihrer Amtszeit entstand auch das Kurhaus in Traunstein. Gab es da nicht große Herausforderungen für die Gemeinde?

Fichtinger: Ja, sehr viele. Wir haben eine neue Kläranlage gebraucht, eine neue Wasserleitung und eine Zufahrtsstraße. Ein bissl Tourismus hatten wir ja hier schon wegen dem Bildungshaus, aber wir hatten keinen öffentlichen Auftritt. Wir haben ein Logo für Traunstein entwickelt, das ja erst 2010 zu Bad Traunstein geworden ist. Künstler Karl Moser hat dabei mitgearbeitet und wir haben Folder gemacht, eine Gästemappe für die Gäste im Kurhaus, die Wanderwege wurden neu angelegt. Das „Traunsteiner Gschäftl“ wurde gegründet, in dem es nur Produkte aus Traunstein und der näheren Umgebung zu kaufen gab. Das waren schon große Herausforderungen damals.

Das klingt herausfordernd: Hat es Spaß gemacht?

Fichtinger: Oh ja, mir hat es unheimlich getaugt, Bürgermeisteirin zu sein. Ich hätte es gar nicht ausgehalten, nur zu verwalten – bei uns gab es jedes Jahr Baustellen. Ein neues Feuerwehrhaus, ein Kindergarten, das Kanalsystem mit den Ortsdurchfahrten, ein neuer Kinderspielplatz, eine Kinderbetreuung – ein regionales Projekt vom Waldviertler Kernland, ein Kräutergarten, das neue Konzept für die Galerie am Wachtstein und das „Wohnzimmer im Freien“. Erstmals gab es auch im Kurhaus ein Neujahrskonzert von Allegro Vivo 2018 in Bad Traunstein, leider ist das jetzt wegen Corona zweimal ausgefallen, aber es sollte unbedingt fortgeführt werden.

Ein halbes Jahr nach Ihrer Pensionierung kam Covid und der erste Lockdown. Hat das Ihren neuen Lebensabschnitt sehr eingeschränkt?

Fichtinger: Ich hatte nie ein Problem damit. Im folgenden März haben mein Mann und ich sofort begonnen, einen komplett neuen Garten anzulegen. Ich war trotz Covid immer bei meinen Enkelkindern – sie und meine Familie waren mitunter auch ein Grund, dass ich in Pension gehen wollte, dazu kam auch ein Bandscheibenvorfall und ich wollte bewusster leben. Als Politiker lebt man ja wirklich ungesund. Was zählt, ist die Familie. Um die muss man sich auch kümmern und auch meine Kinder haben sich schon gefreut, dass ich endlich Zeit für sie habe.

Sie haben viele langjährige Funktionen abgegeben. Können Sie sich wirklich zur Ruhe setzen?

Fichtinger: Ich habe erst knapp vor Weihnachten meine Funktion im Vorstand in der Leaderregion abgegeben. Aber: Es gibt noch so viel zu tun, – ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ich so viele Ehrenämter angeboten bekomme (lacht). Für die Senioren organisiere ich ein Projekt namens „Mahlzeit“ - einmal im Monat treffen wir uns im Wirtshaus zum Essen und dann gibt es ein Freizeitprogramm. Bei den Senioren in Bad Traunstein bin ich Schriftführerin und helfe in der Organisation und: Ich bin jetzt die Landesobmann-Stellvereterin der NÖ Senioren für das Waldviertel. Da bin ich seit einigen Monaten wieder fleißig unterwegs. Und 2021 habe ich gemeinsam mit meinem Bruder Richard Grafeneder begonnen, die Topothek von Bad Traunstein zu befüllen. Fast 1.000 Bilder haben wir schon eingearbeitet.

Vermissen Sie Ihre Herausforderungen als Bürgermeisterin und Abgeordnete?

Fichtinger: In einer Gemeinde ist man als Bürgermeisterin Ansprechpartner rund um die Uhr, hier kennt man auch jeden. Die Erwartung ist, dass man für jeden Zeit hat und überall dabei ist: Das war ich auch und hab ich gern gemacht. Ich möchte nichts missen, auch das Abgeordnete-sein nicht. Ich konnte so viele Projekte begleiten, habe viele Menschen kennengelernt – für die Familie hatte ich allerdings wenig Zeit – und dazu braucht man einen verständnisvollen Partner. Den habe ich auch. Er hatte immer großes Verständnis – meistens. Man arbeitet mit jeder Generation, von den Kindern über Jugendliche bis zu Senioren – ein interessantes Betätigungsfeld. Ich hab’s gern gemacht – ich genieße aber auch die Zeit jetzt, in der man auch mal ein Buch lesen kann!

Das Waldviertel hat sich als Gesundheitsregion entwickelt, da gehört vieles rundherum dazu. Auch dass man schaut, dass die Umwelt rundherum auch intakt bleibt. Jeder achtet sehr auf das Erscheinungsbild des Ortes, wir sehen die Besucher des Kurhauses als Gäste, die wir herzlich willkommen heißen und es war mit ein großes Anliegen, dass sich die Gäste wohlfühlen. Diese haben oft betont: „Die Leute hier sind so freundlich, die grüßen hier noch! “ (lacht)