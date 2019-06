Mindestens zwei unbekannte Täter brachen am Mittwoch gegen 3.45 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft in Bad Traunstein ein. Die Täter brachen mehrere Türen auf. Durch den Lärm wurde der im Obergeschoss wohnhafte Besitzer geweckt. Bei seiner Nachschau überraschte er zwei maskierte Täter im Inneren des Geschäftslokals, welche sofort die Flucht durch die Eingangstür ergriffen.

Eine Fahndung der Polizeistreifen des Bezirkes Zwettl sowie einer Diensthundestreife der Diensthundeinspektion Echsenbach verlief ergebnislos.