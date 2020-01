Der Mann war am 11. Jänner mit dem Fällen von Bäumen in seinem Betrieb auf einem Waldstück in Hummelberg beschäftigt. Beim Fällen einer etwa 30 Meter hohen Fichte verdrehte sich diese beim Umfallen und klemmte den 42-Jährigen mit dem linken Fuß am Boden ein.

Die Frau des Mannes sowie andere Waldbesitzer auf den Nachbargrundstücken hörten den Mann schreiben und eilten zu Hilfe. Sie zersägten den Baum, der über dem Bein des Mannes lag, und befreiten ihn. Er wurde von der Rettung Martinsberg erstversorgt.