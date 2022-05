Comeback für Frühjahrskonzerte der Musikkapelle

Werbung

Den Beginn gestalteten jeweils die jüngsten Formationen der Kapelle, das Jugendblasorchester und das Elementar-Orchester. Danach durften die „Großen“ ans Werk. Die Kapellmeister Hannes Blauensteiner und Thomas Mayerhofer bewiesen ihr musikalisches Gespür durch die Vielfalt der ausgewählten Stücke. Traditionelle Polka- und Marschklänge wechselten sich ab mit wunderbaren Konzertstücken. Ein wichtiges Statement der Menschlichkeit und Anteilnahme angesichts der Tragödie des Ukraine-Krieges war das Stück „We are the World“. So vereinten sich im Konzert Lebensfreude und gute Laune mit Herzenswärme und Mitgefühl für die derzeit unfassbare Lage.

Es wurden auch zahlreiche Ehrungen vorgenommen. BAG-Bezirksobmann Martin Hausleitner überreichte Ehrenzeichen an Tanja Kolm, Sabine Kolm, Hannes Blauensteiner, Johannes Teuschl und Karl Leitgeb, dem die Verdienstmedaille in Gold verliehen wurde. Johannes Teuschl und Karl Leitgeb wurden von der Musikkapelle verabschiedet und für das große Engagement über viele Jahre gedankt. Seitens der Gemeinde bekam Erich Hackl die Auszeichnung zum Ehrenkapellmeister.

