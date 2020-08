Dass das Coronavirus während der Sommersaison nicht auf Urlaub ist, wurde in den vergangenen Wochen deutlich. In den Vivea Gesundheitshotels, darunter auch in Bad Traunstein, sollen deshalb nun präventive Covid-Testungen von Angestellten für einen sicheren Aufenthalt sorgen.

Geschäftsführer Engelbert Kunig zeigt sich mit den Tests zufrieden: „Durch den mobilen Covid Test-Service konnten wir die Testungen direkt im Betrieb durchführen. Das hat unseren Mitarbeitern und uns kostbare Zeit gespart. Es ist uns ein großes Anliegen, unseren Gästen ein Gefühl der Sicherheit in unseren Häusern vermitteln zu können – dies ist durch die Tests möglich.“ Bei den mobilen Tests der Novogenia GmbH können sich alle Mitarbeiter in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis, Inhaber mit Kundenkontakt sowie Dienstleister im gewerblichen Beherbergungsbetrieb mit Gästekontakt testen lassen.