Erste Auflage des „Brasssteinfestivals“ in Bad Traunstein war ein Erfolg. Hauptgruppe „BlechReizPop“ und Gesamtspiel aller Musiker beeindruckten die Gäste.

Erfolgreich ging das Debüt des ersten Brasssteinfestivals in Bad Traunstein von 20. bis 21. Juli über die Bühne.

Moderatorin Doris Möhsl begrüßte die zahlreichen Gäste am Samstagabend: „Ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen, es wird eine lange Nacht.“ Als „Warming Up„ heizten die Gruppen Faltenblech und Die Junge Waldviertler Böhmische, bevor zu späterer Stunde der Musikverein Grünau im Almtal, die Pongauer Tanzlmusi und BlechReizPop auf der Bühne standen.

Der Obmann des Fremdenverkehrsverein Wachtstein, Jürgen Farthofer, und Kapellmeister Hannes Blauensteiner freuten sich über die vielen Gäste. Sie gaben einen Überblick über die kulinarischen Höhepunkte. So gab es Burger, die nach Orten rund um Bad Traunstein benannt waren, etwa den Spielburger, oder den Haselburger. Mehrere Bars, darunter eine Marketenderinnen-Bar sowie eine Schießbude rundeten das Angebot ab.

Die Besucher konnten an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem als Hauptpreis jeweils ein Meter alkoholische Getränke an jeder der insgesamt fünf Bars winkte.

Doris Möhsl fragte die beiden Organisatoren, warum man bei einem blühenden Tourismus mit 60.000 Nächtigungen jährlich ein neues Fest in Bad Traunstein gestalten will. Die Antwort von Blauensteiner und Farthofer: „Das Ziel war es, die Gemeinsamkeit in den Vordergrund zu stellen und miteinander ein Fest aufzuziehen.“

Verhandlungen für 2020 laufen bereits

Ein Höhepunkt war das Gesamtspiel, bei dem alle Musiker plus alle Gäste, die ein Instrument dabei hatten, fünf Musikstücke gemeinsam spielten. Angetan vom Ambiente meinte Moderatorin Möhsl abschließend: „Hier habt ihr das schönste Open-Air Festgelände des Waldviertels.“

Am Sonntag gab es noch einen Frühschoppen mit den Gruppen „Blechcrash“ sowie „Schnopsidee“. Hannes Blauensteiner zieht nach dem Wochenende ein positives Fazit: „Das Programm ist gut angenommen worden. Vor allem BlechReizPop kam extrem gut an.“ Sein persönliches Highlight war das Gesamtspiel: „Da merkt man, welch mächtiger Klang entsteht, wenn so viele Musiker zusammen spielen.“ Blauensteiner versprach: „Das Festival wird keine Eintagsfliege bleiben!“ Er verhandelt bereits mit ersten Bands für 2020. Fix am Start ist die Gruppe „Wüdara Musi“. Auch „Die Junge Waldviertler Böhmische“ und „Blechcrash“ sollen wieder kommen.