Forscherin leistet Beitrag zu weltweiter Wasserqualität

Claudia Kolm (35) aus Bad Traunstein besuchte die Hauptschule in Schönbach, danach die HLUW Yspertal. Anschließend studierte sie an der BOKU Wien Lebensmittel- und Biotechnologie (Bacc. und Master) und machte ihr Doktorat an der TU Wien, Außenstelle IFA Tulln. Für ihre Dissertation „Development of novel approaches for the molecular detection of health-relevant bacteria in water“ (2020) bekam sie am 18. Oktober den Wissenschaft Zukunft Preis überreicht. In ihrer Forschungsarbeit hat Claudia Kolm erstmals mehrere molekulare Schnelltestverfahren entwickelt, die es ermöglichen, bakterielle Verunreinigungen in Gewässern schnell und ohne teure Gerätschaften nachzuweisen. Damit leistet die Forscherin einen wesentlichen Beitrag zur Absicherung der weltweiten Wasserqualität. Sie ist an der Karl Landsteiner Universität in Krems tätig.