Das Vivea-Gesundheitshotel Bad Traunstein feierte am 10. Oktober sein 10-jähriges Jubiläum.

Bürgermeister Roland Zimmer konnte dazu viele Gäste begrüßen, unter ihnen den „Vater“ des Kurhauses, Vincent Künig. Hoteldirektor Robby Chadha betonte, dass 10 Jahre „eine Dekade Dienstleistung am Gast“ seien, und er dankte seinen Mitarbeitern für deren Einsatz, Arbeit und Know How. „Ihrer Arbeit und dem positiven Klima verdanken wir den Erfolg des Hauses und die Zufriedenheit der Gäste!“

Vincent Künig erzählte von den Anfängen „seiner“ Kurhotels (das erste entstand in Bad Häring, mittlerweile sind es elf), Bad Traunstein war das letzte, dessen Bau er organisiert hat. „Es hat sich gut entwickelt, hat gute Mitarbeiter und gute, treue Gäste. Ich bin stolz auf den Betrieb in Bad Traunstein“, so Künig, dessen Sohn Engelbert nun die Geschäfte führt und Bad Traunstein als „verlässlichen Partner seit 10 Jahren“ lobte.

"Kristallisationspunkt und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor"

Nationalratsabgeordnete Angela Fichtinger, in deren Amtszeit als Bürgermeisterin die Errichtung fiel, erinnerte an den gar nicht so leichten Anfang, „es war eine große, aber auch tolle Herausforderung. Wenn man im Leben eine Chance bekommt, muss man sie nutzen“, so Fichtinger. Eine Herausforderung war der Bau des Kurhotels auch für die Bevölkerung, sehr viele infrastrukturelle Maßnahmen wurden begleitend umgesetzt, die Nächtigungszahlen stiegen von einst rund 6.000 pro Jahr auf heute 65.000.

„Ich bin stolz, dass wir im Land solche Unternehmer wie die Familie Künig haben“, betonte Landesrätin Petra Bohuslav, die Angela Fichtingers Engagement „voller Herzblut“ hervorhob. Das Traunsteiner Kurzentrum sei ein Kristallisationspunkt und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. „Rund um diesen Betrieb ist viele entstanden, eine ganze Region hat sich dadurch entwickelt“, so Bohuslav.

Im Rahmen des Festaktes wurde Angela Fichtinger und Vincent Künig die Ehrenbürgerschaft von Bad Traunstein verliehen. Außerdem holte Direktor Chadha zehn Mitarbeiter vor den Vorhang, die seit Beginn an im Kurhaus arbeiten: Sandra Stadler, Katharina Schiller, Angela Bachl, Anita Fichtinger, Erna Hackl, Ingrid Hackl, Ewald Veigl, Marianna Nemzet, Karin Kandler, Veronika Lamberg und Hildegard Bauer.