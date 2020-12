Immer wieder müssen Wirtshäuser in der Coronakrise schließen – Safak Tokat sperrt auf. Der 19-Jährige übernahm die vormalige Hafenbar in Bad Traunstein. Zuletzt war die Gemeinde auf der Suche nach einen Pächter.

Seit vergangener Woche gibt es in der Granitgasse 15 unter dem Namen „Pizzeria Venezia“ Burger, Kebaps und natürlich Pizzen. Wie Tokat auf die Idee gekommen sei, ausgerechnet jetzt ein Gasthaus zu eröffnen? „Das hatten wir schon seit einem knappen Jahr vor. Jetzt haben wir in Bad Traunstein eben eine Gelegenheit.“ Betrieben wird das Restaurant von ihm und Mutter Hatun, Bruder Eray und Vater Gurbet helfen aus. Zuvor betrieb die Familie ein Restaurant in Schrems.

Die Küche baute die Familie um, neu sind ein Kebap- und Burgergrill, eine neue Belüftungsanlage sowie ein Pizzaofen. Im Sommer soll die Terasse genützt werden – dort soll es in Zukunft auch die Möglichkeit geben, Shishas zu rauchen. „Ich hoffe, dass es gut läuft und die Besucher zufrieden sind.