In der Galerie am Wachtstein konnte Bürgermeister Roland Zimmer am 16. Juli nach der coronabedingten Pause wieder Gäste bei einer Ausstellung begrüßen. Diese Galerie hat die geschäftsführende Gemeinderätin Birgit Höchtl von ihrer Vorgängerin Angela Fichtinger übernommen.

Die Vorstellung der Künstlerinnen führten Christiane Hangel, die Partnerin von Edith Spielmann, und Gerhard Mayerhofer, der Ehegatte von Marianne Mayerhofer, in einer Doppelconférence durch. Marianne Mayerhofer, die kreative Keramik schafft, „ist eine Person, die allem, was sie sagt und tut, etwas ihrer Seele einhaucht“. Malerin Edith Spielmann „wagt es, anders zu sein als die Masse der Kunstwelt. Sie hat einfach den Wunsch, mit ihrer Welt der Farben und Formen zu berühren.“

Mit Bad Traunstein verbindet die Steirerin Edith Spielmann eine lange Geschichte, denn erstmals kam sie 1983 hierher. „Und Marianne Mayerhofer kennt das Waldviertel aus dem Segelflugzeug, sie führte ihre Streckenflüge von Langenlebarn zum sicheren Flughafen Ottenschlag durch.“

Die ersten Kontakte der Diplompädagogin Edith Spielmann, die als freischaffende Künstlerin in Korneuburg lebt und eine Ausbildung zur Kunsttherapeutin gemacht hat, und der Kindergartenpädagogin Marianne Mayerhofer, die in Juden-Baumgarten (Tulln) lebt und Erwachsenen-Kurse für Keramik leitet, hat es bei verschiedenen Kunstprojekten gegeben.

Gäste aus Schweden. Abgeordneter Lukas Brandweiner eröffnete die Galerie als „Buffet für die Seele“ und freute sich, dass Besucher aus dem 1.700 Kilometer entfernten Schweden anwesend waren. Die Ausstellung ist bis 8. August zu sehen.

Im gegenüberliegenden Blockhaus sind Arbeiten vom ehemaligen Dechant Josef Elter zu sehen. Am 7. oder 8. August gibt es die Malschule von Franz Teuschl und Ende September eine Schau von Stefan Hillebrand.