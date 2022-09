Im Dutzend billiger: Neue Plattform „Yunibuy“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Sieben Jahre dauerte der gesamte Prozess von der Idee bis zum fertigen Produkt. Eine lange Zeit, in der drei Startup-Gründer viel herumprobieren und investieren mussten. Nun konnten Roman Ledermüller (Bad Traunstein), Jürgen Prazak (Schwarzenau) und Bernhard Riemer (Dietmannsdorf) aber ihre Online-Plattform „Yunibuy“ an den Start bringen. Der Clou daran: Bei „Yunibuy“ dreht sich alles um Einkaufsgemeinschaften. Diese sollen dadurch im Internet mit nur ein paar Mausklicks kostenlos eingerichtet werden können und nicht nur Käufer, sondern auch Anbieter zusammenbringen. In großen Mengen lassen sich eben bessere Preise erzielen.

„Der Gründer einer Einkaufsgemeinschaft legt ein Produkt und die Rahmenbedingungen wie Lieferung und Zahlung fest“, erklärt Gründer Roman Ledermüller. Weiters werden auch der Bieterzeitraum und der Maximalpreis festgelegt. Während dieses Zeitraums können weitere Website-Nutzer teilnehmen. Ebenso können Produktanbieter ihre Angebote abgeben. Am Ende wird der Bestbieter ermittelt.

Die Lieferung erfolgt schließlich direkt nach Hause oder zu einer Sammelstelle, je nach Produkttyp. „Elektronik-Produkte lassen sich meist problemlos per Paket verschicken. Bei Saatgut zum Beispiel wird aber vermutlich eine Sammelstelle nötig sein“, sagt der Start up-Gründer. Den Möglichkeiten sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Zement, Pellets oder Winterreifen sind nur einige der Produkte, für die bereits Einkaufsgemeinschaften gegründet wurden. Der Fokus liege laut Ledermüller allerdings schon eher auf Verbrauchsprodukten und Elektronik. So habe er selbst schon eine Gemeinschaft für Scheibenfrostschutz eingerichtet.

Grundsätzlich funktioniert „Yunibuy“ im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum. Der Gründer einer Einkaufsgemeinschaft kann auch den Radius für die Anbieter festlegen. „Wenn der unbegrenzt ist, können theoretisch auch Anbieter aus Polen etc. mitmachen“, erklärt Ledermüller. Ebenso gut kann man den Radius aber auch kleinhalten und so auf Regionalität achten. Für den Start sei die Etablierung der Plattform im Waldviertel sowieso als Ziel ausreichend.

Start hat sich verzögert

Ursprünglich wäre der Start von „Yunibuy“ für 2021 geplant gewesen. Dieser verzögerte sich allerdings nach kleineren Uneinigkeiten zum Konzept und Problemen in der Testphase. „Wir haben die Software selbst entwickelt und immer wieder umgebaut, nachdem wir einfach nicht zufrieden waren“, schildert Ledermüller. Die Kinderkrankheiten sollten aber jetzt behoben sein.

Die Arbeit am Projekt passierte komplett neben dem Haupt-Job in der Freizeit. Ledermüller betreibt eine Landwirtschaft. Wenn das Startup von Erfolg gekrönt ist, könne er sich aber durchaus vorstellen, sich vollends auf „Yunibuy“ zu konzentrieren. Einnahmen gibt es bisher keine, eher Ausgaben. „Wir haben alles aus eigener Tasche entwickelt.“ Falls der Erfolg kommen sollte, sei die Finanzierung durch Werbeeinnahmen geplant. Das Konzept eines prozentuellen Anteils des Verkaufspreises wurde verworfen. „Wir wollen die Käufer und Anbieter jetzt mit der Krise und den Teuerungen nicht zusätzlich belasten.“

Die Idee klingt gut

