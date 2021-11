Neue Hütte beim Wachtstein

Der Wachtstein in Bad Traunstein wurde als Veranstaltungsort ansprechender gestaltet.

Als höchste Erhebung in der Marktgemeinde bietet der Wachtstein in Bad Traunstein einen eindrucksvollen Ausblick auf das Waldviertel und lockt nicht nur viele Besucher an, sondern wird auch als Ort für kulturelle Veranstaltungen von der einheimischen Bevölkerung geschätzt. Zahlreiche lokal ansässige Vereine und Organisationen nutzen die Location für ihre Aktivitäten. Im Zuge eines LEADER-Projekts wurde das Areal rund um den Wachtstein noch besser für Veranstaltungen nutzbar gemacht.

„Um die Qualität des Veranstaltungsgeländes weiter auszubauen, wurde eine wetterfeste Ausschank in den Granitfelsen integriert. Weiters wurde eine Aufbewahrungshütte errichtet, die Veranstalter kostenlos und temporär nutzen können“, informiert Bürgermeister Roland Zimmer.

„Neben dem Tourismus ist die Freizeitwirtschaft ein wesentliches Standbein der niederösterreichischen Wirtschaft. Ein attraktiver Veranstaltungsort zieht Gäste an, wovon schließlich die gesamte Region profitiert“, erläutert Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

Die LEADER-Region Südliches Waldviertel-Nibelungengau hat das Projekt zur Förderung ausgewählt. „Auch kleine Projekte können große Wirkung erzielen. Dieser Unterstand bietet regionalen Vereinen die Möglichkeit, die reizende Landschaft bestmöglich zu nutzen“, meint Geschäftsführer Thomas Heindl.