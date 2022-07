Radweg eröffnet: Per Velo durchs Land

Werbung

145 Kilometer lang, 2.000 Höhenmeter, elf Stunden Fahrzeit – das ist der Weinsbergerwald-Radweg, der am Samstag in Bad Traunstein eröffnet wurde.

Moderator und Organisator Franz Höfer wies in seiner Begrüßung darauf hin, dass die Initiative zu diesem Projekt vom leider im Vorjahr viel zu früh verstorbenen Vizebürgermeister von Gutenbrunn Manfred Hackl ausgegangen ist. Er, Höfer, durfte dieses Vorhaben übernehmen und bis zur Eröffnung organisieren. Bürgermeister Roland Zimmer erklärte, dass beim Radweg fünfzehn Gemeinden aus zwei Bundesländern und drei Leaderregionen zusammenarbeiten. Er dankte den Mitarbeitern aus den Mitgliedsgemeinden und den Radsportaktiven, die in den letzten Wochen die Beschilderung des Weinsbergerwald- Radwegs durchgeführt hatten.

Kristiane Spiegl, die neue Geschäftsführerin von Waldviertel Tourismus, ist überzeugt, dass der Weg eine hervorragende Ergänzung zum Netz des Radlands Niederösterreich ist. „Die Destination wird dafür sorgen, dass Produkte zur Vermarktung des Weges entwickelt werden“, meinte sie. Nationalratsabgeordneter Nikolaus Prinz, der Obmann der Leaderregion Perg-Strudengau, wies darauf hin, dass die Anbindung des Weinsbergerwald-Radwegs an den viel befahrenen Donauradweg an mehreren Stellen gegeben sei.

Kaplan Romanus Okoli führte eine Fahrradsegnung durch. Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner eröffnete den Weinsbergerwald-Radweg, indem gemeinsam mit einigen Gästen die Beschilderungstafel am Hauptplatz in Bad Traunstein enthüllt wurde. Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgte ein Ensemble der Gemeindemusikkapelle Bad Traunstein unter Leitung von Kapellmeister Hannes Blauensteiner. Beim anschließenden Anradeln war unter den zahlreichen Bikern auch Radsportpionier Herbert Lackner (82) aus Bärnkopf dabei.

Viele Besucher nutzten anschließend die Gelegenheit, den Kunst-, Kramuri- und Kulinarikmarkt zu besuchen. Mit einer Vernissage wurde an diesem Nachmittag die Ausstellung der Künstlerin Ursula Salzer in der Galerie am Wachtstein eröffnet. Daneben besuchten Alpakas die Veranstaltung, Luftballonkünstler konnten beobachtet werden, und es gab eine Kinderanimation mit „Magic Junior“. Ein bunter Nachmittag für die Besucher.

