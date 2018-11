Der Waldviertler Advent des Benefizvereins Waldhausen fand am Samstag, 24. November, im Kurzentrum Bad Traunstein statt.

Organisator Willi Stöcklhuber und Obmann Klaus-Leopold Neumüller begrüßten die Ehrengäste, Freunde und Unterstützer des Vereines und konnten sich wieder über einen guten Besuch freuen. Auch diesmal wurde die schon sehr bekannte Veranstaltung von vielen Kindern und Erwachsenen gestaltet, die mit Freude und Eifer mitwirkten.

Dank und Anerkennung gebühren: dem „Huber Wirt Trio“ Martin Huber, Hermann Moser und Gerhard Maier, auf der Steirischen Melanie Etzenstorfer und Michi Senk, der Gruppe „Saitenweis“ Martha Lodi-Hobel, Birgit Juster und Hendrik van Dijk, dem Chor „purklang“ unter der Leitung von Alexandra Vogl, Lena Wagesreither (Gesang) aus Bad Traunstein und Anton Much und Lisa Schiller (Lesungen) aus Oberheubach. Für die Technik sorgte Gerhard Maier. Der gesamte Reingewinn kommt wieder bedürftigen Menschen der Umgebung zugute, die Unterstützung benötigen.

In seinen Dankesworten betonte Willi Stöcklhuber, wie viele freiwillige Stunden und wie viele Helfer notwendig sind, um so einen Abend zu gestalten. Grußworte mit Adventgedanken kamen von Bürgermeister Roland Zimmer. Nationalratsabgeordnete Angela Fichtinger dankte allen, die „etwas mehr tun als ihre Pflicht“ und somit eine große Bereicherung für die Bevölkerung sind. Sie dankte besonders Willi Stöcklhuber, der es mit seinem Team wieder schaffte, Menschen zum Mitmachen zu motivieren und damit in den Advent einzustimmen.