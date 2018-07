Mit schnellen Schritten nähert sich die Halbzeit der Sommerferien. Die NÖN hat bei den Zwettler Promis nachgefragt, wo sie heuer Urlaub machen.

Hoch im Kurs dürften Reisen innerhalb von Österreich stehen. So verbrachte Sonnentor-Chef Johannes Gutmann mit seiner Frau Edith und seinen drei Kindern den Urlaub im Salzburger Land, in Annaberg im Lammertal im Tennengau. Neben Wandern und Ausflügen auf Burgen und in die Stadt Salzburg stand auch ein Besuch im Freilichtmuseum Großgmain am Programm.

Nicht unweit von ihnen verbrachte AMS Zwettl Bezirksstellenleiter Kurt Steinbauer seinen Urlaub: Er war mit seiner Frau eine Woche in Gosau im Salzkammergut auf „aktivem Erholungsurlaub“, wie er sagt: „Wir waren Bergwandern, Walken und einen Tag in der Therme Bad Ischl.“ Im Oktober winkt der nächste Urlaub. Wohin es geht, steht noch nicht fest, aber: „Wärmer als bei uns zu dieser Zeit muss es sein, das ist sicher“, so Steinbauer lachend.

Die Schriftstellerin Ilse Krumpöck besucht ihre Heimatstadt Bregenz. „Eine Woche lang schauen wir uns dort alles an, was die Gegend an Kultur zu bieten hat“, sagt sie, darunter etwa das Museum in Friedrichshafen, das jüdische Museum Hohenems sowie die Bregenzer Festspiele.

Deutschland und Kroatien sind beliebt

Sportlich hatten es Hannelore und Gerhard Zinner von der Firma Waldland. Die beiden waren vergangene Woche auf der Turracher Höhe in Kärnten Wandern. „Wir haben die Zeit auch für Ausflüge zu den Kärntner Seen genutzt. Die Gegend dort ist ja ein Wanderparadies“, sagt Hannelore Zinner. Sie und ihr Mann machen jedes Jahr in Österreich Urlaub. Während der verbleibenden Sommerzeit wollen die beiden noch Tages- und Wochenendausflüge innerhalb von Österreich unternehmen.

Aber auch über die Landesgrenze zieht es einige Promis. So erwischte die NÖN Bürgermeister Herbert Prinz während der Autofahrt in den hohen Norden: „Zuerst wartet eine Woche Badeurlaub mit meinen Enkelkindern an der Ostsee. Dann gibt es eine kulturelle Städtebesichtigung von Schönhagen, Hannover und Frankfurt mit meiner Frau.“ Insgesamt ist Prinz 14 Tage lang unterwegs.

Auch Karl Schwarz , Eigentümer der Zwettler Privatbrauerei, zieht es nach Deutschland: Er fährt mit seiner Familie nächste Woche für drei Tage nach Hamburg. Mitte August wartet noch ein Kurzurlaub bei Bekannten in Bad Goisern. Abschließend verbringen die beiden mit ihren Kindern vier Tage in Tirol. „Dort wartet ein ausgiebiges Ferienprogramm: Schwimmen, Wandern und gutes Essen“, sagt Schwarz.

Bürgermeisterin Adelheid Ebner (SPÖ) und ihr Partner und Schönbachs Vizebürgermeister Willibald Kolm (ÖVP) gehen im Urlaub in Ungarn auf die Jagd. | privat

Besonders beliebt als Reiseziele sind bei den Zwettlern die „großen Vier“, sagt Nikola Kerschbaum vom Reisebüro Kerschbaum in Zwettl: „Griechenland, Spanien, Italien und Kroatien gehen immer gut. Auch Ägypten wird wieder mehr besucht.“ Gebucht wird der klassische Familienurlaub bereits in den Wintermonaten. Nachdem es kaum Flugkapazitäten gibt, gibt es auch fast keine Last Minute-Angebote, die sich tatsächlich lohnen würden, so Kerschbaum: „Man erspart sich nichts, wenn man kurzfristig bucht.“

Das Meer und die Sonne kosten die Künstlerin Renate Amon und ihr Mann aus. Sie fahren in den letzten Julitagen für eine Woche nach Kroatien. „Wenn man ans Meer will, ist das einfach die günstigste und näheste Option“, sagt Amon. Außerdem haben die beiden für heuer noch einen Urlaub in den Bergen geplant, „irgendwo zwischen Österreich, Schweiz und Südtirol“, sagt Amon.

Ganz in den September lagert Gutenbrunns Bürgermeisterin Adelheid Ebner ihren Sommerurlaub aus: „Im Sommer bleibt durch die viele Arbeit leider nicht viel Zeit, höchstens ein bisschen Krafttanken im Garten“, sagt sie.

Hirschjagd versus Urlaub auf Balkonien

Im September fährt Ebner mit ihrem Partner Willibald Kolm (Vizebürgermeister in Schönbach) eine Woche ins Pilis-Gebirge, in der Nähe von Budapest, zur Hirschjagd. Die beiden verbringen ihre freie Zeit mit befreundeten Jägern in einem abgeschiedenen Jagdhaus: „Dort funktioniert das Handy nicht, das ist perfekt zum Entspannen und Relaxen“, sagt Ebner.

Die Landtagsabgeordnete Silvia Moser verbringt die Sommermonate am liebsten daheim im Garten. Heuer geht es zusätzlich im September für zwei Wochen nach Griechenland. „Das ist eine Leidenschaft der ganzen Familie, um einfach abzuschalten“, sagt sie.