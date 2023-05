Nur Hartgesottene schwimmen jetzt schon im Bezirk Zwettl

„Jetzt kann es ja wirklich nicht mehr lange dauern“, denken sich sicher viele Menschen, die schon sehnsüchtigst auf warme Temperaturen und das richtige Badewetter warten. Der Mai könnte diese bald schon mitbringen, weshalb sich auch die Freibäder im Bezirk intensiv auf den Saisonstart vorbereiten.

Im „ZwettlBad“ ist mit dem Hallenbad sowieso Dauerbetrieb. Aber auch im Freibereich soll es bald losgehen. „Der Saisonstart im Freien ist für Anfang Juni geplant. Die Vorbereitungen laufen aber, sodass wir bei den passenden Temperaturen auch schon früher aufsperren könnten“, erklärt die zuständige Stadträtin Anne Blauensteiner (ÖVP). Dafür müsste es aber auch schon etwas länger warm bleiben als nur ein paar Tage. Große Neuerungen gibt es heuer im „ZwettlBad“ keine. 2024 soll es aber mehr Schatten für die Kinderspielgeräte geben, deshalb werden im Herbst dort neue Bäume gepflanzt.

Ferienspiel soll wieder Sommer-Highlight werden

Für diesen Sommer schon fixiert sind aber wieder zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen. So wird es Kinder- und Jugendaktionstage geben. Geplant ist etwa ein Schnuppertauchen in Kooperation mit dem Ferienspiel.

Der Kartenverkauf für die heurige Saison startet bereits mit Mai. Frühbucher will man mit Ermäßigungen locken. Die Anzeichen für einen besucherstarken Sommer stehen jetzt schon gut, auch weil das Hallenbad heuer stets viele Besucher verzeichnen konnte.

Noch wird umgebaut in den Strandbädern

Auf einen warmen Sommer hofft auch das Naturschwimmbad Groß Gerungs. Auch hier ist das erste Juniwochenende für den Saisonstart anvisiert. „Natürlich nur, wenn das Wetter passt. Wir sind ja doch noch ein Stück von Badetemperaturen entfernt“, meint SPÖ-Stadtrat Kolja Deibler-Kub. Fix etabliert sei mittlerweile das Freibad-Buffet der Familie Schwarzinger, die das Lokal seit dem Vorjahr führt. Ein großer Vorteil ist laut Deibler-Kub, dass das Lokal das ganze Jahr über in Betrieb ist und so auch außerhalb der Saison Gäste zum Schwimmbad bringt.

Das Freibad in Groß Gerungs war am Wochenende noch nicht mit Wasser gefüllt. Warum sollte es auch – bei diesen Temperaturen? Foto: Sonja Eder

„Wir sind jedenfalls guter Dinge für einen schönen, warmen Sommer und dass das Bad gut genutzt werden wird“, betont Deibler-Kub. Für die Badeaufsicht sorgt in gewohnter Manier der Samariterbund. Dieser sei auch flexibel und spontan mit den Dienstzeiten. Das Naturschwimmbad ist schließlich nur bei Badewetter geöffnet. „Die Entscheidung, wann das ist, ist aber manchmal etwas schwierig. Die einen gehen schon bei 20 Grad ins Wasser, andere wagen sich erst bei 35 Grad aufwärts in die Nähe“, so Deibler-Kub lachend.

Der Sommersaison steht auch am Brühlteich in Schwarzenau nach einer Sanierung nichts mehr im Weg, abgesehen vom Wetter natürlich. Nachdem der Teich permanent Wasser verloren hatte, musste ein „Umleiter“ saniert werden (die NÖN berichtete). Die Arbeiten wurden aber bereits im März abgeschlossen und der Teich wieder bespannt. Sanierungen gibt es unterdessen auch in Allentsteig. Die in die Jahre gekommene WC-Anlage wird bereits seit Februar erneuert und umgestaltet und bis zur Badesaison fertig sein.

Saisonbeginn an den Stauseen

Sonniges Wetter und angenehme Außentemperaturen locken bereits jetzt die Stauseen-Ausflügler und ab und zu auch Wassersportler an. Vereinzelt sieht man schon Boote auf dem Wasser. Bei nur acht Grad Celsius Wassertemperatur Ende April ist das Steigen ins Wasser nicht attraktiv. Hartgesottene, wie Fabian Rabl aus dem Bezirk Perg, wagten sich schon vor zwei Wochen in den Stausee. Fabian Rabl trainiert für den „backwaterman“. Natürlich trug er dabei seinen Neopren-Anzug. „Die tolle Badekappe trage ich, damit mich die Bootsfahrer im Wasser sehen“, erzählt er. Das sei aber an diesem Tag ohnehin nicht relevant gewesen, meint er fröhlich.

Schon vor zwei Wochen trainierte Fabian Rabl am Stausee Ottenstein. „Die tolle Badekappe trage ich, damit mich die Boote sehen“, lacht er, weil es an diesem Tag unnötig war – es waren kaum Boote im Wasser. Foto: Fabian Rabl

