Bester Sommer seit Jahren im Bezirk Zwettl

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, und auch wenn der September noch einige warme Tage parat hat, können die Freibäder im Bezirk schon ein erstes Fazit zur heurigen Saison ziehen – und das fällt durch die Bank äußerst positiv aus. Das heiße Wetter lockte im Sommer außerordentlich viele Gäste in die Bäder.

„Da der Eintritt bei uns kostenlos ist, liegen uns keine validen Besucherzahlen vor. Schätzungsweise gehen wir aber von einer Steigerung der Gästezahlen von etwa 15 Prozent im Vergleich zu 2022 aus“, berichtet Kolja Deibler-Kub, der zuständige Stadtrat für das Natur-Schwimmbad Groß Gerungs. Das schöne Wetter sei ausschlaggebend gewesen, wobei die regnerischen Tage Anfang August klarerweise für einen deutlichen Einbruch sorgten. Ansonsten sei der Andrang aber durchwegs hoch gewesen. Auch die Wasserqualität habe nach Schwierigkeiten in den vergangenen Jahren gepasst. Als Natur-Schwimmbad gibt es hier ganz spezielle Herausforderungen. „Wir hatten bereits des Öfteren Probleme mit Algenbildung, wenn das Wasser zu warm wurde. Heuer war davon gar nichts zu sehen. Alle Beteiligten und der Samariterbund haben großartige Arbeit geleistet“, meint Deibler-Kub.

Demnächst soll es Gespräche geben, wie man das Bad weiter verbessern könnte. Eine Idee, die der Stadtrat jetzt schon anklingen lässt: Liegen zum Ausleihen. Diese könnten vielleicht schon im kommenden Sommer für Badegäste zur Verfügung stehen.

Auch die Stadtgemeinde Allentsteig freut sich über einen guten Sommer. Insgesamt war das Freibad an 47 Tagen geöffnet. Dabei wurden laut Gemeinde rund 6.000 Euro eingenommen, ein gutes Mittelergebnis, vor allem, wenn man die Pandemiejahre bedenkt, in denen die Umsätze deutlich gesunken waren. „Damit haben wir wieder den Level wie vor Corona erreicht“, berichtet Stadtamtsdirektor Andreas Nachbargauer. „Wir sind sehr mit der Saison zufrieden, die dank der guten Betreuung durch unser Badepersonal bestens verlaufen ist.“

Positive Zahlen auch aus dem ZwettlBad

Ähnliches berichtet die Zwettler Stadträtin Anne Blauensteiner: „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der Besucherstatistik im ZwettlBad. Bei den Badebesuchen befinden wir uns wieder auf dem Stand von 2019 und sind sehr froh darüber. Die Zahlen der Saunabesucher sind im Vergleich zu 2022 beziehungsweise auch 2019 um zehn Prozent gestiegen – und das, obwohl die Sauna im heurigen Sommer wegen Umbauarbeiten geschlossen war. Das ist sehr beachtlich und freut uns sehr.“

Anders als bei den reinen Freibädern, geht es hier aber im Herbst (fast) nahtlos weiter. Derzeit ist das Bad für zwei Wochen aufgrund von Revisionsarbeiten geschlossen. Am 16. September soll dann der Start in die Herbstsaison erfolgen.

Als großes Highlight dürfen sich Gäste demnächst auch auf einen komplett überarbeiteten Saunabereich freuen. Dieser wird derzeit umgebaut und saniert. Die Wiedereröffnung ist für den 1. Oktober geplant. „Die finnische Sauna wird neu eingerichtet und um den Bereich des alten Dampfbades vergrößert“, schildert Blauensteiner. Das Dampfbad wiederum wandert in den Bereich einer Wärmekammer, die aufgelassen wird. Schon im Winter war das Dampfbad aufgrund einer kaputten Unterkonstruktion geschlossen. Das war auch einer der ausschlaggebenden Gründe für die Sanierung.

„Das Dampfbad wurde 2004 mit einer Unterkonstruktion aus Holz errichtet, die aber nun Baumängel vorweist. Da die Nachfrage nach dem Dampfbad aber hoch ist, wollten wir schnell eine Lösung finden“, erzählt die Zwettler Stadträtin. An die 100.000 Euro investiert die Gemeinde deshalb in die gesamte Sanierung des Saunabereichs.

Als kleine Besonderheit für Saunainteressierte wird es einen Tag der offenen Tür speziell für den neu sanierten Bereich geben. So kann dieser am 29. September auch mit Straßenschuhen frei besichtigt werden. „So hat jeder die Gelegenheit, sich die neue Saunalandschaft anzusehen“, sagt Blauensteiner. Das ZwettlBad wird im Herbst auch wieder jeden Tag geöffnet sein. Aufgrund von Energiesparmaßnahmen war der Montag in der vergangenen Saison nämlich ein Ruhetag.