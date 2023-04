Mark nimmt sein allererstes Bad in Arbesbach

Über 20 Jahre lang musste Bär Mark in einem kleinen Käfig neben einem Restaurant in Albanien eingesperrt verbringen, bevor ihn Vier Pfoten im Dezember 2022 rausholen und in den Bärenwald Arbesbach bringen konnte. Die ersten Monate nach der Rettung bereitete der Gesundheitszustand des Bären der Tierschutzorganisation große Sorgen. Zudem zog Mark sich immer mehr in seine kleine Höhle zurück; er schien verstört und traumatisiert.

Vor wenigen Wochen aber wagte er schließlich das erste Mal, einen kleinen Rundgang in seinem Gehege zu machen. Wiese, Wald und Bewegung schienen ihm dann doch so gefallen zu haben, dass er Tag für Tag mehr Mut aufbrachte und immer größere Bereiche seines neuen Areals erkundete.

Und nun entdeckte Mark das erste Mal seinen Teich. Sichtlich erfreut plantschte er im Wasser – zur großen Freude der Tierpflegerinnen und Tierpfleger. „Es ist so schön zu sehen, dass Mark nun im Wasser richtig bärentypische Ausgelassenheit zeigt, mit den Tatzen pritschelt und nahezu übermütig wird. Wir sind glücklich, dass er nun mehr und mehr seine schreckliche Vergangenheit, die lange, beschwerliche Reise und all die Veränderungen, die auch furchteinflößend für ihn gewesen sein müssen, hinter sich lassen kann! Er ist auf dem besten Weg, sein neues Leben zu genießen“, so Bärenwald-Arbesbach Leiterin Sigrid Zederbauer.

