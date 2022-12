Fremdes, kühles Weiß: Bär Mark staunt über Schnee im neuen Zuhause

Bär Mark ist nach 44 Stunden Fahrt letzte Woche gut im Bärenwald Arbesbach angekommen. Bereits in seiner zweiten Nacht in seinem Gehege hat er sich eine Mulde gegraben und das ist jetzt sein Schlafplatz. Das Bärenwald-Team hat dann als Windschutz Strohballen an den Zaun gelegt. Mark begann sich die Strohhalme durch den Zaun zu holen und baute sich daraus ein Nest. Die Höhle, die man für ihn als Rückzugsmöglichkeit gebaut hat, hat er nicht bezogen. Es ist faszinierend, wie der Bär sofort die Gegebenheit nutzt um sich ein Nest zu schaffen. Bedenkt man, dass er über 20 Jahre nur einen Betonboden hatte, so ist das eine gewaltige Leistung.

Vier Pfoten berichtet über sein Verhalten im Bärenwald: "Er ist noch immer bass erstaunt über den Schnee, den er nicht kennt. Und so ganz traut er dem Frieden noch nicht." In seinem selbstgebauten Nesterl fühlt er sich sicher und hat außerdem ein Platzerl geschaffen, von dem aus er seine neue Umgebung im Blick hat.

Mark tut instinktiv das, was er in Gefangenschaft nicht tun konnte

Für die Betriebsleiterin vom BÄRENWALD Arbesbach, Sigrid Zederbauer, ist das ein gutes Zeichen; sie meint: „Mark tut instinktiv das, was er in seiner Gefangenschaft im Käfig in Tirana nicht tun konnte: Er schafft sich einen Rückzugsort, wo er auch sehr tief schläft, wie wir beobachtet haben; dieses neue Leben überfordert ihn natürlich noch sehr, denn man darf ja nicht vergessen, dass er über 24 Jahre lang nichts anderes als den Käfig und die Menschen, die davor standen, kannte. Wir sind zuversichtlich, dass er nach und nach Vertrauen zu uns aufbaut und letztendlich die gesamte große Fläche, der ihm zur Verfügung gestellt wird, auch genießen wird.“

Seine Pflegerin berichtet, dass er Tomaten überhaupt nicht mag, jedoch Weintrauben, Äpfel, Birnen, Zuckermelonen, Gurken sowie Walnüsse bei ihm beliebt sind. Bär Mark ist zwar vorsichtig, aber nicht ängstlich.

Mark wittert seinen Nachbarn Bär Tom

Bär Tom, der mit 34 Jahren keinen Winterschlaf mehr hält, kommt täglich aus seiner Höhle zum Brunch, um sich dann wieder zurückzuziehen. Die Pflegerin hat bemerkt, dass Mark ihn riecht. Mark wird nun vorsichtig mit all den Stimmen und Geräuschen vertraut gemacht. Wann er seinen Winterschlaf beginnt, kann jetzt noch nicht gesagt werden.

Er scheint ein sehr intelligentes Tier zu sein, das sehr rasch lernt und dessen natürliche Instinkte ihm dabei helfen.

