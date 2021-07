Mit viel Humor führte Moderator Erich Fürst durch die mittlerweile 22. Ausgabe des Pferdefestes in Bärnkopf am 10. Juli: "Es haben sich alle streng an die 3G-Regel gehalten: Ihr seids geritten, gefahren und überhaupt gekommen", begrüßte er die Besucher. Knapp 100 Pferde zogen die vielen Besucher an. Mit knapp 20 Kutschen konnten einige rund um den Schlesingerteich mitfahren, bevor das Showprogramm startete: So zeigte das Friesen Show Team "Moments in Black" eine Vorführung mit dem Friesen Remko und der Stute Amarens. Vicky Andraschko erklärte ihre Arbeit als APM-Therapeutin, die in der Traditionellen Chinesischen Medizin wurzelt.