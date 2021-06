Laut Polizei war das Mädchen am 14. Juni gegen 15 Uhr mit dem Fahrrad im Ortsgebiet von Saggraben unterwegs. Mit etwas Abstand folgte die Mutter mit dem Pkw.

Aus unbekannter Ursache kam die Radlerin, die keine Farradhelm getragen hat, zu Sturz. Dabei erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades. die Rettungskette wurde sofort in Gang gesetzt und auch der Rettungshubschrauber „C/2“ angefordert.

Am Fahrrad wurden laut Polizei keine technischen Mängel festgestellt. Auch Fremdverschulden kann bei diesem Unfall ausgeschlossen werden.