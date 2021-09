Der Gemeinderat von Bärnkopf hat ein neues Mitglied. In der jüngsten Sitzung wurde Markus Lammeraner neu angelobt. Er übernimmt das Mandat von ÖVP-Gemeinderat Jürgen Hofer, der freiwillig zurücktrat, wie SPÖ-Bürgermeister Arnold Bauernfried erwähnt.

Entschieden hat man sich in der Sitzung zudem dazu, eine digitale Amtstafel vor dem Gemeindeamt aufzustellen. Eine Neuerung wird es auch am Friedhof der Gemeinde geben. So soll dort um rund 18.000 Euro eine Urnenwand errichtet werden. „18 Nischen sind vorgesehen“, gibt Bürgermeister Bauernfried an. Es gäbe auch bereits einige Anfragen.

Noch weniger konkret ist derzeit das Projekt um die Errichtung eines Mehrzweckgebäudes am Gelände des alten Pfarrstadls (die NÖN berichtete). „Es gibt dazu noch keinen Beschluss. Die Bauwirtschaft ist derzeit überhitzt, und die Materialkosten sind hoch“, erklärt Bauernfried. Man werde sich demnach mit dem Projekt noch gedulden, zumal dieses nicht sofort benötigt wird. Auch vom Land werde derzeit geraten, bei Bauvorhaben abzuwarten. Beschlossen wurde jedoch, sich mit den lokalen Vereinen zusammenzusetzen und einmal generell zu erheben, was man umsetzen möchte und wo die Kosten liegen.

Zu den weiteren Beschlüssen der Sitzung, die im Übrigen alle einstimmig fielen, zählte die Erdung von Straßenleuchten, wo durch einen Blitzschlag einige kaputt gingen. Der Bürgermeister informierte zudem über ein Gespräch mit der Nögig bezüglich einer Erhebung, ob ein Breitbandausbau in der Gemeinde durchführbar ist, und es wurde über die mögliche Errichtung einer Photovoltaikanlage diskutiert.