Rappottensteinerin Roswitha Zach wird Geschäftsführerin der Bäuerinnen

Mit rund 42.000 Frauen und Bäuerinnen im ländlichen Raum als Mitglieder und 370 Regionalvereinen zählt der Verein zu den größten und aktivsten in Niederösterreich. Nun legt Elfriede Schaffer die Geschäftsführung der Bäuerinnen NÖ in jüngere Hände.

Die Waldviertlerin Roswitha Zach führt ab 1. April die Geschäfte der Bäuerinnenorganisation. Die 32-Jährige, wohnhaft in Rappottenstein, startete ihren Werdegang in der Landwirtschaftskammer NÖ 2014 als Landjugendreferentin für das Waldviertel. 2019 wechselte Zach in den Fachbereich Bäuerinnen und Direktvermarktung. Mit Erfahrungen aus der Vereinstätigkeit sieht sie ihren Auftrag darin, die Frauen am Land weiter zu fördern und unterstützen. Zach freut sich, diese Verantwortung zu übernehmen: „Ich fühle mich mit dem ländlichen Raum stark verbunden und bin dankbar, als junge Frau diese Chance zu bekommen, die Bäuerinnen organisatorisch zu leiten. Ich werde wertschätzend mit dieser Verantwortung umgehen und die Schwerpunkte sowie gesetzten Ziele gemeinsam mit den Funktionärinnen weiterverfolgen und -entwickeln. Darüber hinaus ist es mir ein Anliegen, junge Frauen von der Stärke der Bäuerinnen-Organisation zu überzeugen.“

15 Jahre an der Spitze der Bäuerinnen

Seit 2008 gestaltete Elfriede Schaffer das Bäuerinnen-Programm innovativ und zukunftsorientiert mit. In dieser Zeit wurden viele Meilensteine gesetzt: Die Vereinsgründungen im Jahr 2014, der Ausbau des Dialogs mit der Gesellschaft im Rahmen der Schulaktionstage, das Vorantreiben der Digitalisierung sowie die Stärkung des Netzwerkes auf Landes- und Bundesebene sind nur ein Auszug der vielfältigen Aktivitäten. Fortan konzentriert sich Elfriede Schaffer verstärkt auf die Abteilungsleitung in der Landwirtschaftskammer NÖ sowie auf den Aufbau der Regionale Lebensmittel Kooperationen GmbH (RLK GmbH), einer Tochtergesellschaft der Landwirtschaftskammer NÖ, mit der unter der Marke JA ZU NAH regionale Produktvielfalt direkt von unseren heimischen Bäuerinnen und Bauern an Großküchen geliefert wird.

Junge Frauen als starke Stimmen im ländlichen Raum gewinnen

Ein Schwerpunkt wird im aktuellen Arbeitsjahr auf die Ansprache neuer Mitglieder gelegt. Alle Frauen aus dem ländlichen Raum können mitgestalten und vom großen Netzwerk der Bäuerinnen profitieren. Das Bildungsprogramm steht in den Startlöchern, neue Konzepte für Aktivtage wurden erstellt und innovative Veranstaltungen für Bäuerinnen geplant.

Die scheidende Geschäftsführerin Elfriede Schaffer, Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger und Geschäftsführerin Roswitha Zach (vorne) mit dem Landesvorstand der Bäuerinnen NÖ Foto: LK NÖ/Eva Lechner, EVA LECHNER

Weitere Informationen zu den Schwerpunkten der Bäuerinnen unter www.baeuerinnen-noe.at.

