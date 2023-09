Baum des Jahres bekam Platz vor Zwettler Bezirkshauptmannschaft

Jedes Jahr bekommt in Österreich eine andere Baumart besondere Aufmerksamkeit. Das Kuratorium Wald kürte in Kooperation mit dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft in diesem Jahr die Eberesche (lateinisch: Sorbus aucuparia), auch Vogelbeere bekannt – zum Baum des Jahres.

Diese Tradition wird im Waldviertel vom Verein zur Förderung des Waldes jedes Jahr aufgenommen, um über die besonderen Eigenschaften und Vorteile der jeweiligen Baumart zu informieren. Bezirkshauptmann Markus Peham unterstützt die Aktivitäten auch heuer wieder mit einer Baumpflanzung am Gelände der Bezirkshauptmannschaft Zwettl.

Im Beisein vom „Baumspender“ Ludwig Bauer von der Baumschule Bauer und den Vereinsvorstandsmitgliedern Hermine Hackl, Gerhard Blabensteiner und Herbert Grulich wurde die Eberesche eingepflanzt.

Weiter Informationen zur Biologie und den vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten der Eberesche wird es zudem am 13. Oktober ab 14 Uhrbei einer Infoveranstaltung in der Mittelschule Martinsberg geben. Ebens auf der Homepage des Vereines: www.waldundholz.at.