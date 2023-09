Starbesetzung im Film „Wald“, der bei Langschlag gedreht wurde

Im Herbst 2020 drehte Filmregisseurin Elisabeth Scharang ihren Film „Wald“ in der auf einem einsamen Hof in Langschlag und in den Regionen Bruderndorf und Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) und in Karlstift, Siebenhöf, Weißenalbern und Stölzles (Bezirk Gmünd) gedreht wurde. Es ist ein Film über Freundschaften geworden, wie sie die Menschen so um 45 bis 50 haben. Freundschaften mit langen Pausen. Inspiration zu diesem Projekt bekam sie durch das gleichnamige Buch von Doris Knecht. „Ich habe das Buch in einem Rutsch durchgelesen“, erzählt Elisabeth Scharang im Telefonat mit der NÖN. „Mich hat diese Situation von jemandem, dem so ganz ohne irgendetwas falsch gemacht zu haben, der Boden unter den Füßen wegfliegt, fasziniert.“ Eine Figur hat sie in ihrem Drehbuch von Anfang an dazu erfunden. Es ist die Rolle der Gerti, gespielt von Gerti Drassl. „Diese Figur war mir Freundin und Stütze beim Schreiben dieses Drehbuchs. Es ist nicht so einfach über einen Menschen zu schreiben, der gerade keinen Plan hat. Es war toll, die Gerti zu haben, denn sie ist einfach immer da, auch wenn es nicht immer einfach ist mit ihr“, so Scharang. In dem Film hat Elisabeth Scharang die Erlebnisse und Gründe für's Weggehen aus der Stadt von Marian (Hauptfigur) mit ihren eigenen Erlebnissen zusammengeführt. Gedreht wurde in der Langschläger Einschicht, auf einem Hof, den die Regisseurin durch Zufall entdeckt hatte.

Elisabeth Scharang fühlte sich wohl bei den Dreharbeiten im Bezirk Zwettl, im Gasthaus in Groß Gerungs, mit den Nachbarn des Drehortes und mit den Feuerwehrleuten, die sie mehrmals benötigten, um die Fahrzeuge der Crew aus den Schneemassen zu ziehen. „Wir haben uns schon auf die Natur eingestellt, aber Regen und Schnee kommen, wann sie wollen“, so Scharang. Nützlich sei das Erlernen des Holzspaltens und Einheizens ohne das Haus unter Rauch zu setzten nicht nur für den Film gewesen, es gab außer dem Holzhofen sonst keine Wärmequelle und auch keinen elektrischen Strom. „Es war eine tolle Stimmung und der Waldviertler Hof war unser Zuhause für die Drehzeit. Ich kann dieses Klischee des stummen Waldviertler Menschen nicht bestätigen.“

Elisabeth Scharang freut sich auf die Filmvorführung in den Waldviertler Kinos Zwettl und wird gemeinsam mit Gerti Drassl bei der Vorführung dabei sein. Anschließend gibt es viel Gelegenheit zur Diskussion und persönlichem Wiedersehen.

Kurz zum Inhalt des Films: Nach der Explosion ist es ganz still. Marian (Birgitte Hobmeier) packt ein paar Sachen, lässt den Mann (Bogdan Dumitrache) zurück in der Stadt und zieht sich in das alte, geerbte Haus der verstorbenen Großmutter zurück, zehn Kilometer entfernt vom nächsten Dorf. Sie hat keinen Strom, keine Nahrungsmittel, wenig Geld, kein Auto. Und ihre Anwesenheit stört, sie löst Unruhe aus im Dorf. Was will sie hier? In der Nähe des alten Hauses lebt Marians Jugendfreundin Gerti (Gerti Drassl), die den Hof führt und ihre alten Eltern versorgt. Früher waren Gerti und Marian beste Freundinnen, im Trio mit Franz (Johannes Krisch) zogen sie tagelang durch die Wälder. Die Rückkehr von Marian befeuert zwischen den dreien alte Konflikte und vergessene Träume. Manchmal muss man vor der Katastrophe kapitulieren, um neu anfangen zu können. Inspiriert von dem Bestseller WALD von Doris Knecht, erzählt Regisseurin und Drehbuchautorin Elisabeth Scharang („Jack“) eine heftige Geschichte, die leise daherkommt. Es geht um Abhängigkeiten, um die Angst, die Kontrolle zu verlieren und das Gefühl von Freiheit. Aber Scharang weiß: Alles kann gut werden, wenn zwei Frauen nebeneinandersitzen, ein Dosenbier aufmachen und eine rauchen.

Special Screenings in den Waldviertler Kinos in NÖ:

ZWETTL: Donnerstag, 5. Oktober 2023, 19.30 Uhr - mit Regisseurin Elisabeth Scharang und Schauspielerin Gerti Drassl

GMÜND: Samstag, 7. Oktober 2023, 19.30 Uhr - mit Regisseurin Elisabeth Scharang und Autorin Doris Knecht