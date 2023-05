Hymnus an unsere Teich im Stift Zwettl

Vergangenen Freitag lud Abt Johannes Maria Szypulski zur Buchpräsentation des Werks von Autor Christoph Matzl und Fotografin Gabriele Moser aus Schönbach in die Stiftsbibliothek ein. Abt Szypulski zeichnet bei diesem Buch gemeinsam mit Andreas Salvator Habsburg-Lothringen (Gut Gmünd), Lobbyist Jürgen Arno Auer und Wahl-Zwettler Heinz Lederer (ORF-Stiftungsrat) als Herausgeber verantwortlich. Das gemeinsame Anliegen der Herausgeber ist, dass die Teichregion und die damit verbundene Tradition der Teichbewirtschaftung mit der Auszeichnung UNESCO-Weltkulturerbe bedacht wird.

Autor Christoph Matzl erzählte, dass er sehr erfreut war über die Aufforderung, dieses Buch zu schreiben, weil er das Waldviertel gut kenne und ihn mit dieser Gegend viele Kindheitserinnerungen verbinden. Auf seine Frage, warum die Teiche hier so wichtig sind, antwortete Abt Johannes Szypulski: „Die Zisterzienser haben die Kraft des Wassers genützt, Mühlen und Teiche angelegt.“ Die Ursprünge der Teiche gehen in die Gründungszeit zurück, wie Aufzeichnungen im Stiftsgründungsbuch, der „Bärenhaut“, hinweisen (die NÖN hat berichtet). Die 18 Teiche des Stifts Zwettl würden nicht nur dem Menschen zur Nahrungsproduktion nützen, sie sind von großem ökologischen Nutzen, etwa als Brutstätten für zahlreiche Vogelarten.

Gleichgewicht zwischen Ökologie und Ökonomie

Andreas Salvator Habsburg-Lothringen will mit der Anerkennung der Teichwirtschaft als UNESCO-Kulturerbe Schienen für die Zukunft legen. Dabei verweist er auf die Bedeutung des Wassersammelns in den Himmelsteichen. „Es sind die Menschen, die in der Teichwirtschaft arbeiten und mit ihrer Arbeit dieses Kulturgut erhalten“, so Habsburg-Lothringen. In der Teichwirtschaft werde mit Wasser gehaushaltet, was die Logistik beim Abfischen von Teichketten mit „Unterliegerteichen“ zeige, und er betont die herausragende Leistung der Konstruktion von Teichanlagen bereits vor 900 Jahren mit kontrollierbarem Ablauf. „Ein Teich ohne Wasser ist nur ein Stück Grund, die Menschen haben dieses Grundstück zum Teich gemacht.“

Für Co-Herausgeber Heinz Lederer ist seit über 30 Jahren das Waldviertel Quelle und Ruheoase gleichermaßen. „Es nützt nichts, Weltkulturerbe zu werden und nur ein Taferl zu bekommen, sondern man gibt den Menschen die Auflage, das Gleichgewicht von Ökologie und Ökonomie in der Natur zu erhalten.“ Für Lobbyist Arno Auer ist dieses Buch wichtig, um die Teichlandschaft zum UNESCO-Weltkulturerbe zu erheben. „Alle brauchen wichtige Argumente dafür“, so Auer.

Schönheit der Region in Bildern

Die stimmungsvollen Fotos in diesem Buch stammen (bis auf zwei) von der bekannten Fotografin Gabriele Moser. Nachdem sie 20 Jahre lang in allen Ecken des Waldviertels fotografiert hat, ist sie nun fix nach Schönbach übersiedelt. Da sie nicht vom Rednerpodium zu den Gästen sprach, befragte sie die NÖN nach der Veranstaltung zu ihrer Intention, am Buch mitzuarbeiten. Es sei stressig für sie gewesen, weil sie erst im Oktober des Vorjahres gefragt wurde, dieses Buch mit ihren Fotoeindrücken zu umrahmen. Aber: „Ich hab deswegen ja gesagt, weil ich möchte mit meinen Bildern die Herzen öffnen, eine Botschaft vermitteln und die Menschen selbst fühlen lassen. Das kann man gut mit Bildern. Beim Betrachten der Fotos soll im Menschen selbst der Wunsch entstehen, diese Natur, den Zauber, die Schöpfung zu schützen“, so Gabriele Moser.

