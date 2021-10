Die unbekannten Täter sollen laut Polizei versucht haben, die Türen zu verschiedenen Vereinshäusern in Echsenbach und Schwarzenau durch Aufzwängen zu öffnen. Obwohl Holzteile aus Türblatt und Türstöcke abgesplittert wurden, konnten die Türen nicht geöffnet werden.

In ein Vereinshaus stiegen die Einbrecher jedoch durch ein gekipptes Rückfenster ein und brachen eine weitere Türe auf. In einer Lade in der Küche fanden sie Wechselgeld. Weiters knackten sie eine Zugangstür zu einem Verkaufskiosk und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Die Polizeibeamten gehen davon aus, dass diese Einbrüche und Einbruchsversuche im Tatzusammenhang mit weiteren Einbrüchen in den angrenzenden Bezirken bestehen dürften.