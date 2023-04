Schmetterlinge fliegen in Echsenbach

Anlässlich des diesjährigen „Natur im Garten“-Schwerpunktes „Schmetterlinge“ und dem damit verbundenen Schmetterlingssonntag am 23. April 2023 startete die „Natur im Garten“-Gemeinde Echsenbach eine besondere Aktion und animierte die jüngsten Gemeindebürger zum Mitmachen.

Rechtzeitig zum Schmetterlingssonntag sollten die Kinder einen Schmetterling basteln und im Gemeindeamt abgeben. Für ihre kreativen Ideen erhielten alle teilnehmenden Kinder als kleine Belohnung süße Gelee-Schmetterlinge und ein Pixi-Buch vom Igel Nig.

Die Schüler der 1. Klasse Volksschule und ihre Klassenlehrerin Martina Smejkal bastelten gemeinsam im Unterricht bunte Schmetterlinge aus Kaffeefiltern. Diese zieren nun – wie viele andere tolle Schmetterlinge auch – den Eingangsbereich des Echsenbacher Gemeindeamtes und können während der Öffnungszeiten besichtigt werden.

Zahlreiche bunte Schmetterlinge zieren nun das Gemeindeamt in Echsenbach. Foto: Gemeinde Echsenbach

„Ich freue mich, dass so viele Kinder bei unserer diesjährigen Bastelaktion mitgemacht haben. Vielen Dank an alle fleißigen, kleinen Künstler, die so wunderschöne Schmetterlinge angefertigt haben. Weiters möchte ich mich bei der Firma Hartl Haus für die Gestaltung der zwei großen Holzschmetterlinge bedanken, welche unter anderem das Gemeindeamt zieren werden“, betont Bürgermeister Josef Baireder.

Auch der für „Natur im Garten“ zuständige Vizebürgermeister Christian Kletzl zeigte sich von der Aktion begeistert: „Als ‚Natur im Garten‘-Gemeinde sind wir uns der Wichtigkeit von Schmetterlingen bewusst und möchten schon den jüngsten Mitgliedern unserer Gesellschaft spielerisch das Thema Artenschutz näherbringen. Es freut mich, dass so viele tolle Werke entstanden sind.“

Neben der Bastelaktion wurden zudem mit der April-Ausgabe des Gemeindejournals auch heuer wieder Samensackerl von „Natur im Garten“ an jeden Haushalt im Gemeindegebiet verteilt, damit bald viele „Schmetterlingsparadiese“ in den Gärten aufblühen können.

